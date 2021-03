Elisa Isoardi una dama bianca con invidiabile silhouette. Perfetta – FOTO

Nuovo scatto in bianco su Instagram per la bella Elisa Isoardi prontissima per la nuova avventura in Honduras che partirà il 15 marzo prossimo

Mancano veramente pochi giorni all’inizio dell’Isola dei Famosi, il reality partirà infatti il prossimo 15 marzo direttamente dall’Honduras. Giunto ormai alla quindicesima edizione, andrà in onda su Canale 5 in prima serata con la conduzione affidata ad Ilary Blasi, che lascia provvisoriamente le redini de Le Iene e passa a questa nuova avventura televisiva.

Tra i naufraghi di questa edizione sappiamo esserci anche Elisa Isoardi che prima di spegnere i social e consegnarli al suo staff sei giorni fa, ha voluto mettere a tacere definitivamente la presunta liaison con Raimondo Todaro. Queste le sue parole rilasciate al settimanale Chi:

“Fa parte di un’esegesi perfetta, sono interpretazioni, il ballo è interpretazione. A Ballando Milly Carlucci riesce a farti sentire una principessa anche se sei il brutto anatroccolo e ti fa sentire immersa in questo magico mondo”.

Elisa Isoardi in tailleur bianco affascina e seduce

Come abbiamo detto da quasi una settimana Elisa ha fatto la valigia ed è partita per l’Honduras dove prima di scendere dall’elicottero e iniziare la sua avventura, sarà sottoposta a tutti i vaccini e controlli di rito. Nel frattempo i suoi social sono gestiti dal suo staff che posta scatti della bella conduttrice con frasi a tema che lasciano spesso molto pensare.

È il caso dell’ultima foto che ritrae Elisa Isoardi in tailleur bianco giacca monopetto e pantalone palazzo. Indossa in tinta anche il top che si scorge dall’apertura della giacca e le scarpe a punta rosa cipria. Mano sul fianco, sguardo serio verso la fotocamera davanti a lei e nulla di più se non uno sguardo alla stanza alle sue spalle, forse una sala riunioni di qualche studio.

“La classe e la bellezza della nostra Elisa 🤍 Manca sempre meno a questa nuova avventura 🏝” scrivono a margine. Luisanna Messeri le commenta “Ammappa che guappa 😍😍🤟🤟🎈😜” ma moltissimi i fan che hanno voluto lasciarle un pensiero gentile, oltre che 17mila like.