Melissa Satta travolgente: la posa sensuale fa il pieno di like – Foto

Melissa Satta conquista ancora una volta i social con la sua ultima foto. Scatto in bianco e nero e un’infinità di complimenti

Continua a fare il pieno di like Melissa Satta su Instagram. L’ex velina ora single, almeno a suo dire anche se per il gossip ha già trovato un’altra dolce metà, si concentra sul lavoro e sul piccolo Maddox, il figlio avuto da Prince Boateng, il calciatore con il quale ha condiviso molti anni della sua vita. Ora però la storia è arrivata al capolinea.

Dopo la rottura ufficiale, Melissa ha parlato a Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin ha detto che il suo sogno è quello di ricostruire una famiglia. Per lei che si definisce una donna all’antica non è stato facile affrontare la fine del matrimonio e per il suo ex ha speso bellissime parole. “Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada”.

Ma guarda avanti l’ex velina e lascia intendere che se accadrà è pronta a ripartire anche con un figlio. “Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà” ha ammesso. E che sia proprio l’imprenditore Mattia Rivetti a rendere tutto questo realtà? Secondo il gossip lanciato dal settimanale “Oggi” che ha pubblicato alcune foto che li ritraggono insieme, potrebbe. Ma il tempo, come sempre, rivelerà tutto.

Melissa Satta in bianco e nero: complimenti infiniti

Per il momento Melissa Satta se ne sta zitta su Mattia Rivetti, anche se come si dice: “Chi tace acconsente”. Sarà davvero così? Di certo da quando ha chiuso la sua storia con suo marito l’ex velina sembra rinata.

Lo si legge nei suoi occhi, anche nel modo diverso di mostrarsi sui social. La bella Melissa ha ceduto, infatti, anche a qualche scatto sexy come quello in intimo nero sfoderando un primo piano pazzesco del fondoschiena.

Più tranquilla l’ultima foto Instagram, in bianco e nero, con addosso una semplicissima maglia bianca. Ma è la posa sensuale che piace molto ai follower che la inondano di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

“Color is descriptive…..Black and white is interpretive…. 🤍” scrive Melissa a corredo della foto e per lei oltre 35mila like e una carrellata infinita di complimenti.