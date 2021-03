Alba Parietti, il fuori onda contro di lei la fa infuriare malamente

Alba Parietti è furiosa, mai si sarebbe aspettata una comportamento del genere da quella che reputava sua amica, in tilt dopo il fuori onda

Apparentemente sembra tutto perfetto, ma come si dice: “Non è oro tutto quel che luccica” e la televisione potrebbe trarre inganno a molte persone. Dietro le quinte succede di tutto, si discute, si ride, si scherza, ci si confronta e perché no, si parla male della gente. Ma che succede se il diretto interessato lo viene a sapere? Il finimondo ed oggi vogliamo parlarvi della reazione che Alba Parietti ha avuto dopo aver scoperto un fuori onda di Live-non è la D’Urso tutto su di lei.

Alba Parietti: il fuori onda inaspettato, di cosa si tratta?

Il fuori onda di cui tutti parlano lo ha riportato il settimanale Chi sulle sue pagine, sembra che Alba Parietti sia molto delusa da quello che è venuta a sapere. L’opinionista era in attesa di entrare in studio quando ha sentito qualcuno parlare alle sue spalle e in modo dispregiativo. Udite alcune parole scomode, è tornata indietro e si è affacciata al camerino facendo notare la sua presenza: “Almeno abbiate la compiacenza di aspettare che io vada via”. Non sappiamo con certezza a chi si riferisse, Alfonso Signorini non riporta alcun nome, ma da quanto sembra lì in quel momento c’era Katia Cascella e tra le due non scorre buon sangue.

In quel corridoio di Live non è la D’Urso era presente anche Stefania Orlando ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non rientra nella lista delle pettegole, strano ma vero, visto che Alba ha pubblicato una foto con lei. Lo ha definito il selfie con la queen e poi a precisato: “Queen non morde queen”. A questo punto l’ipotesi diventa verità, ma vi lasciamo il beneficio del dubbio.