Gianni Morandi ricoverato d’urgenza in ospedale, incidente domestico

Gianni Morandi nel tardo pomeriggio è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna poiché ha riportato delle ferite.

Il cantante stava bruciando delle sterpaglie nella sua abitazione, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto sul fuoco vivo, provocandosi delle gravi ustioni alle mani e alle gambe.

Gianni Morandi, 76enne, è stato subito visitato presso il pronto soccorso dell’ospedale dove sono state rilevate delle importanti ustioni soprattutto alla mano destra e proprio per questa ragione in serata è stato trasferito al Centro grandi ustioni di Cesena per ulteriori approfondimenti.

Le parole di Gianni Morandi

Nonostante la paura, il cantante non ha perso il suo spirito ed è riuscito a scherzare pubblicando anche un selfie con gli operatori sanitari.

Proprio poche ore prima del brutto incidente Morandi aveva pubblicato uno scatto sui social dove aveva scritto: “ 11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…”.

Che purtroppo non sono bastati per proteggerlo dalle fiamme che l’hanno colpito.

Gianni Morandi è solito lavorare nella campagna della sua abitazione alle porte di Bologna, immersa nel verde dove vive con sua moglie Anna.