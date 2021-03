La conduttrice Eleonora Daniele ospite alla trasmissione di Storia Italiane è sopraffatta dall’emozione per l’inattesa notizia.

La conduttrice di origini padovane, Eleonora Daniele, è stata ospitata nella mattinata di oggi nella trasmissione di Storie Italiane per festeggiare il concludersi positivamente una lunghissima battaglia a favore della ricerca per curare i bambini affetti da atrofia muscolare spinale. La stessa Maria Grazia Cucinotta, aveva già da alcune settimane preso a cuore la questione parlando dell’argomento in alcune dirette dedicate appositamente alla delicata questione in accordo con gli autori del programma in onda su Rai 1.

Storie Italiane, l’emozione di Eleonora Daniele per la cura

La buona notizia giunge direttamente dall’AIFA. La definitiva autorizzazione per mettere in commercio il farmaco necessario ai bambini affetti da SMA sarebbe stata approvata e potrà essere somministrata loro a partire dal sesto mese. Eleonora al momento della scoperta non sarebbe riuscita a trattenere tutta la sua emozione che è infine esplosa straripando in lacrime di pura gioia.

“Oggi sono molto emozionata”, ha poi dichiarato lei stessa durante diretta tv pochi istanti prima che la trasmissione avesse inizio. Soltanto in seguito, dopo la prima metà della messa in onda, molte famiglie legate a questo disturbo si sono man mano collegate partecipando da casa alla lieta notizia. Ed è stato proprio in quel momento che la conduttrice ha continuato a mostrare la sua commozione a più riprese.

“Faccio fatica anche a parlare”. Così avrebbe sentenziato infine Eleonora. Lasciando intuire ai suoi telespettatori, quanto al pubblico di genitori in collegamento, come la recente decisione dell’AIFA l’abbia provata nel profondo. “So quello che provano tutti i genitori dei bambini malati di atrofia muscolare spinale”.