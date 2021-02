Eleonora Daniele, l’atroce dolore poi 5 anni dopo la gioia più bella

Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane. Conoscete la sua vita privata? Un momento difficile e poi la bella notizia

Eleonora Daniele entra tutti i giorni in casa nostra con la su trasmissione Storie Italiane in onda su Rai 1 dalle 10 del mattino. Lei è ormai uno storico volto di Viale Mazzini, amatissima dal pubblico che in tanti anni di televisione l’ha vista in diversi programmi tv e si è affezionata a lei, donna professionale ed elegante, sempre pronta a schierarsi dalla parte dei più deboli.

Tutti ricorderete il suo esordio nella casa del Grande Fratello, su Canale 5. Un vero trampolino di lancio per lei che è riuscita ad usare la visibilità data dal reality per realizzare quello che davvero desiderava, fare la conduttrice. Ed Eleonora Daniele c’è riuscita alla grande, portando sul piccolo schermo sempre storie degne di attenzione.

Ma la sua di storia al conoscete? Lei è molto riservata, sul lavoro ma anche sui social. Ci mostra pochissimo della sua vita privata che ora vive un momento sereno ma in passato non è stato sempre così.

Eleonora Daniele, la morte e poi la vita

Eleonora Daniele oggi è felice, ha costruito una bella famiglia con suo marito Giulio Tassoni e la sua piccola, Carlotta, nata nel maggio dello scorso anno.

Ma nel cuore di Eleonora c’è sempre un dolore atroce che forse un po’ oggi si è attenuato ma che mai potrà scomparire. È la perdita di suo fratello Luigi che è morto all’età di 44 anni perché affetto da autismo.

Il giovane si trovava in una struttura specializzata a Padova e appena Eleonora poteva lo andava a trovare. Poi cinque anni fa l’epilogo. Il 17 febbraio 2015 Luigi è morto improvvisamente e per Eleonora e le sue sorelle è stato come un fulmine a ciel sereno.

Per la conduttrice non è stato facile andare avanti. Ma pian piano ha aggiunto alla sua vita tanti bei momenti. Prima il matrimonio con il suo Giulio il 14 settembre 2019, dopo ben 16 anni di fidanzamento, e poi l’arrivo di Carlotta, la sua gioia più grande.