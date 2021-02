Maria Grazia Cucinotta, il buongiorno più bello del web: stupenda – FOTO

Maria Grazia Cucinotta dà il buongiorno così. L’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram è davvero meraviglioso: una bellezza senza tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Maria Grazia Cucinotta spopola sui social. Il suo profilo Instagram è una vera delizia: gli scatti pubblicati dalla bellissima attrice fanno sognare tantissimi fan che, finalmente, possono ammirare la sua straordinaria bellezza anche su Instagram.

La Cucinotta, infatti, ama regalare ai follower foto di ogni tipo: dai dietro le quinte dei film che l’hanno resa famosa in tutto il mondo a scene di vita quotidiana, in ogni post è capace di mescolare eleganza e sensualità senza essere mai volgare.

Leggi anche -> Maria Grazia Cucinotta bellissima con le labbra a cuore e in primo piano c’è..-FOTO

Maria Grazia Cucinotta: una bellezza senza tempo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Eccola mentre, con una camicetta rossa, alza le braccia e guarda in camera: un selfie semplice, fatto distrattamente e senza pose costruite. Eppure il risultato è sempre meraviglioso.

Maria Grazia Cucinotta non ha bisogno di presentazioni. Dotata di una bellezza mediterranea diventata iconica a livello internazionale, ha compiuto i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 1987.

La sua bellezza ha incantato Renzo Arbore che la scelse come valletta del programma Indietro tutta. Da lì ha collezionato moltissimi successi: dai primi film a fianco di Boldi e De Sica fino al successo strepitoso ottenuto con Il postino, il celebre film di Massimo Troisi che ha regalato alla Cucionotta la fama mondiale.

Ma non è finita qui. L’avvenente siciliana ha poi deciso di lanciarsi in una nuova esperienza: quella di produttrice cinematografica. Nel 2005, infatti, ha prodotto il film corale All the invisible children e poi Last minute Marocco.

Nel 2011, inoltre, è anche stata regista del cortometraggio Il maestro. Il suo ultimo lavoro da attrice, invece, risale al 2019, nel film Tutto liscio di Igor Maltagliati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Cucinotta non ha mia dato succulenti gossip alle riviste alla costante ricerca di scoop. Sposata dal 1995 con Giulio Violati, ha una figlia, Giulia, nata nel 2001. La giovane fanciulla ha affiancato sua mamma nella produzione del film Teen ma, a quanto ne sappiamo, preferisce restare lontano dai riflettori e non intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo.