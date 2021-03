L’Eredità continua a sorprendere, lo scettro non è più di Federico

Grandi e sempre più forti emozioni all’Eredità, in questa nuova puntata del fortunato gioco condotto da Flavio Insinna ha fatto il suo esordio nelle vesti di campione l’archeologo romano Federico

L’archeologo Federico per riconfermarsi campione in questa nuova puntata de “L’Eredità” ha dovuto confrontarsi con avversari altrettanto simpatici e preparati. Anche questa trasmissione è stata caratterizzata dall’ironia pungente del conduttore Flavio Insinna. La sua capacità di intrattenere infatti non soltanto il pubblico ma anche e soprattutto i concorrenti in studio gli hanno permesso di diventare uno dei presentatori più amati del piccolo schermo. I concorrenti scelti dal campione per scontrarsi a colpi di risposte esatte sono stati la nutrizionista Giulia e il salernitano Ferdinando. Il vincitore di questo primo step è stata la giovane concorrente romana. Durante tutta la trasmissione i concorrenti sono riusciti a tenere alta la tensione a suon di risposte corrette. Il campione Federico è riuscito a tenere alta la sua reputazione vincendo lo scontro diretto contro l’avvocato Sergio. Il gruppo dei concorrenti in gara continua ad assottigliandosi dopo il confronto fra Mary e Andrea, il giovane studente di cultura orientale. Abilità e fortuna hanno voluto che ad continuare ad inseguire il titolo di campione fosse proprio il giovane Andrea.

L’avvincente puntata de L’Eredità