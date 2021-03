Flavio Insinna durante l’Eredità alza le mani e confessa: “Non lo farei mai”

Nel corso dell’ultima puntata de “L’Eredità” Flavio Insinna ha alzato le mani per fare candidamente una confessione di fronte alle telecamere

Flavio Insinna si conferma uno dei presentatori più simpatici e amati del piccolo schermo. Nel corso dell’ultima puntata de “L’Eredità” ha deliziato il pubblico da casa con uno dei suoi simpatici siparietti. La sorte ha voluto che fra i partecipanti alla trasmissione ci fosse anche una giovane nutrizionista. La giovanissima Giulia una fra i concorrenti più agguerriti e competenti della puntata, si è prestata ad assecondare il conduttore in un simpatico siparietto. Nel corso della trasmissione infatti come sempre solitamente accade è arrivato il momento della pubblicità. Insinna per annunciare l’interruzione del programma per dare la linea allo spot ha pensato bene di scherzare dicendo che era arrivata “l’ora dello spuntino“. Una battuta che aveva lo scopo di “punzecchiare” proprio la nutrizionista che da professionista qual è non può non essere sensibile a certi argomenti. Indubbiamente infatti annunciare di fare spuntino dopo le 19 non rientra esattamente in un programma di sana e corretta alimentazione.

Flavio Insinna alza le mani in studio

Il simpatico siparietto fra il conduttore Flavio Insinna e Giulia, la giovane nutrizionista e concorrente in studio, è continuato anche al rientro in studio dopo la pubblicità. Il presentatore infatti quando si sono riaccese le telecamere de “L’Eredità” ha voluto continuare il suo scherzo richiamando l’idea di uno spuntino. Probabilmente lo sguardo “pungente” della nutrizionista l’ha fatto desistere dal suo proposito. Alzando infatti le mani, quasi con lo scopo di discolparsi Insinna ha voluto precisare che le sue reali intenzioni sarebbero state ben diverse. “Uno spuntino? non mi permetterei mai” così ha continuato Insinna per sottrarsi alle possibili accuse di non rispettare una sana alimentazione. Questo è stato solo l’ennesimo siparietto che il conduttore ha amato regalare al suo pubblico in compagnia della dolce Giulia.

Già all’inizio della puntata infatti quando Insinna ha presentato ad uno ad uno i concorrenti della trasmissione ha voluto soffermarsi proprio sulla ragazza. In quell’occasione ha infatti voluto dire che anche lui si occupa di “nutrizione” precisando però he rispetto alla nutrizionista si trova “dall’altra parte della barricata“.