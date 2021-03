Kim Kardashian cala il poker…le sue forme fanno impazzire il web – FOTO

Kim Kardashian sbaraglia ogni possibile concorrenza grazie allo straordinario poker di foto che ha pubblicato sui social

Kim Kardashian si conferma ogni giorno che passa sempre di più regina dei social. La sua bellezza quasi esotica riesce, ad ogni scatto pubblicato, nell’obiettivo di rendere i suoi tanti follower di Instagram schiavi del suo fascino. La bella americana ha pubblicato sul suo profilo del famoso social network ben quattro foto nelle quali si contraddistingue per la sinuosità delle sue forme prosperose. In due scatti Kim si mostra vestita con un leggings grigio a cui è abbinato un reggiseno sportivo dello stesso colore. Il pantalone scelto è chiaramente aderente e riesce, avvolgendo il suo invidiabile fisico, a mettere in risalto le sue curve pericolose. Nelle altre due foto invece il leggings scompare e al suo posto arrivano degli slip, sempre grigi, che hanno la capacità di porre ancora di più l’accento sulle lunghe gambe tornite. Una vera visione per i fan che l’hanno immediatamente inondata di cuoricini e commenti sognanti.

Kim Kardashian e il difficile divorzio con Kanye West