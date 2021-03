Il cadavere di una bambina di 7 anni, scomparsa da alcuni giorni, è stato ritrovato in un sacco nei pressi di un fienile abbandonato vicino alla sua abitazione.

Si sono concluse con un tragico epilogo le ricerche di una bambina di soli 7 anni scomparsa da Shchaslyve, villaggio nel sud dell’Ucraina. Il corpo della piccola è stato ritrovato da un uomo in un sacco nei pressi di un fienile abbandonato, a circa 200 metri dalla sua abitazione. Il drammatico ritrovamento è arrivato a quattro giorni della scomparsa della piccola che era stata vista per l’ultima volta domenica mentre giocava nel giardino di casa. Sul posto sono arrivati i soccorritori e gli agenti della polizia ucraina contattati dall’uomo che ha rinvenuto il sacco.

Ucraina, bambina di 7 anni scomparsa: ritrovato il cadavere in un sacco

Il cadavere di una bambina di soli 7 anni è stato ritrovato all’interno di un sacco nei pressi di un fienile abbandonato a Shchaslyve, villaggio nel sud dell’Ucraina. Stando a quanto riporta la redazione del The Sun, la piccola Maria Borisova era scomparsa dalla sua abitazione domenica scorsa quando era stata vista per l’ultima volta mentre giocava in giardino. I familiari hanno denunciato la sparizione e le autorità hanno dato il via alle ricerche conclusesi con il tragico ritrovamento. A notare il sacco sarebbe stato un uomo che si era recato nel fienile per portare dell’uva.

Sul posto sono arrivati i paramedici e gli agenti della polizia ucraina. Per la piccola non c’è stato nulla da fare. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e chi abbia potuto portare in quel luogo il cadavere, dove la polizia era già stata, considerato che il fienile si trova a pochi metri dall’abitazione della bimba.

Non è chiaro come la piccola possa essere stata uccisa, ma dai primi accertamenti, riporta The Sun, pare che possa essere stata violentata e successivamente strangolata. Gli investigatori ritengono che qualcuno abbia attirato Maria in una casa, dove poi sarebbero avvenuti gli abusi e l’omicidio. Poi il responsabile avrebbe portato successivamente il cadavere nel punto dove è stato ritrovato.

Le indagini sul caso sono ancora in corso e le autorità stanno interrogando diversi residenti della zona per capire se qualcuno possa avere informazioni utili relativi alla vicenda.