Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis, Laurenti fuori dai giochi? L’indiscrezione

Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis insieme, cosa sta succedendo negli studi di Mediaset? Luca Laurenti viene sostituito? I dettagli

Su Instagram spuntano video e foto di Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis insieme negli studi di Mediaset. Molti hanno già perso la testa per questa nuova coppia, ma c’è chi si domanda che fine abbia fatto Luca Laurenti visto che nessuno ne ha più parlato, neanche il suo storico collega. Intanto il vincitore del Grande Fratello Vip, dopo quasi due settimane dalla fine del programma è uno tra i più ricercati dalle trasmissioni ed è pronto a conquistare il mondo della televisione iniziando proprio dall’Isola dei famosi a partire da Lunedì, infatti lui sarà uno degli opinionisti.

LEGGI ANCHE>>>Tommaso Zorzi torna in prima serata: nuovo ruolo per il vincitore del GF Vip

Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis: cosa bolle in pentola?

LEGGI ANCHE>>>Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, le dolci dediche sui social – FOTO

Già all’interno della casa ha spopolato con le sue performance e la sua dolcezza ed ora è pronta a diventare un uomo di successo. Tommaso Zorzi non ha avuto neanche il tempo di metabolizzare la vittoria che già si trova negli studi televisivi Mediaset e come se non bastasse accanto al noto conduttore Paolo Bonolis, ma per quale motivo? Secondo quando riporta il settimanale Chi, l’influencer sarà uno degli ospiti di Avanti un altro. Quindi niente panico, Luca Laurenti è ancora il collega e compagno del presentatore Bonolis e mai nessuno riuscirà a dividerli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Intanto anche Sonia Brugi, sempre accanto al marito, pubblica un video dove immortala Zorzi e Bonolis. Chissà se in futuro potrebbe nascere una nuova collaborazione. E’ ancora presto per dirlo, ma Tommy ha appena cominciato quindi è ancora tutto da scrivere. Gabriele Parpiglia, giornalista di gossip, è lì a sostenerlo.