Laura Cremaschi non smette di incantare su Instagram: la showgirl ha condiviso una fotografia in cui indossa un vestitino illegale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Bellissima, seducente e con un fisico da sogno: Laura Cremaschi continua ad attirare le attenzioni sui social network condividendo scatti sempre più mostruosi. La showgirl, nota al grande pubblico per i suoi ruoli particolari ad ‘Avanti un altro’, è seguitissima su Instagram: il suo account vanta più di 1 milione di followers. Paolo Bonolis, per l’attuale edizione del suo quiz show targato Mediaset, si è circondato di donne meravigliose. Claudia Ruggeri, Francesca Brambilla, Sara Croce e Laura sono rispettivamente la ‘Miss’, la ‘Bona Sorte’, la ‘Bonas’ e la ‘Regina del Web’.

La Cremaschi, proprio qualche istante fa, ha condiviso in rete una fotografia pazzesca. L’outfit scelto per la puntata di ‘Avanti un altro’ è mostruoso e mette in risalto il suo fisico illegale. Il vestitino cortissimo e aderente mette in risalto il didietro e mette in evidenza le sue meravigliose gambe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Penélope Cruz, la scollatura fa impazzire tutti: décolleté esplosivo – FOTO

Laura Cremaschi, outfit fenomenale: didietro fantascientifico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diana Del Bufalo è un’esplosione di sensualità: il bacio che lascia i fan ammutoliti – FOTO

La Regina del web continua a far impazzire i suoi followers: l’ultimo scatto postato da Laura è semplicemente mostruoso. La showgirl, in occasione di una puntata di ‘Avanti un altro’, indossa un completo rosa stupefacente che mette in risalto le sue forme magnifiche. Il suo lato A, nonostante sia di spalle, è ben visibile. Il suo didietro, invece, è piazzato in primissimo piano e fa sognare letteralmente tutti.

“Buonasera”, ha scritto nella didascalia annunciando poi il brand del suo outfit. L’immagine, in meno di un’ora, ha già superato l’incredibile soglia dei 20mila cuoricini. I seguaci stanno ovviamente commentando con entusiasmo, complimentandosi per la sua bellezza e la sua esplosività.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Laura, qualche settimana fa, ha pubblicato uno scatto incredibile: la canotta era estremamente scollata e metteva in risalto il suo décolleté da paura.