Diana del Bufalo ammalia i fan con un bacio sensualissimo: il primo piano incanta e conquista il pieno di likes

I telespettatori, proprio ieri sera, hanno assistito all’ultima puntata della fortunatissima fiction “Che Dio ci aiuti“. Tra nuovi volti ed innumerevoli sorprese, in questa stagione c’è stato anche un ritorno apprezzatissimo: quello di Diana del Bufalo. L’attrice, che aveva preso parte alla quarta stagione, non era stata confermata per la successiva, lasciando i fan nel più profondo sconforto.

Tuttavia, negli episodi andati in onda quest’anno, l’attrice era uno dei volti principali della nota fiction con Elena Sofia Ricci. Diana, che ha salutato gli utenti con uno scatto assieme al collega Gianmarco Saurino, ha mandato ai followers un bacio del tutto “speciale”.

