Agghiacciante scoperta: trovato il cadavere di un uomo in mare

Il cadavere di un uomo è stato recuperato in mare nel pomeriggio di ieri nei pressi della spiaggia di Varigotti, rione del comune di Finale Ligure, in provincia di Savona. A lanciare l’allarme è stato un passante che camminando in un sentiero ha notato il corpo ed ha subito contattato i soccorsi. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso e le forze dell’ordine che hanno dato il via alle operazioni di recupero del cadavere, rinvenuto con indosso solo boxer e calzini. In corso le indagini per chiarire l’accaduto e risalire all’identità dell’uomo.

Drammatico ritrovamento nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 marzo, nei pressi della spiaggia di Punta Crena a Varigotti, rione di Finale Ligure, comune in provincia di Savona. Secondo quanto riporta la redazione di Fanpage, il cadavere di un uomo di mezza età è stato recuperato in mare a poca distanza dalla battigia. A contattare i soccorsi sarebbe stato un passante che ha notato il corpo in acqua mentre passeggiava.

Presso la spiaggia si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che hanno provveduto al recupero attraverso anche l’elisoccorso. Trasportato sulla spiaggia, gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, rinvenuto con indosso solo i boxer ed i calzini. Inoltre, scrive Fanpage, il corpo presentava dei graffi ed un vistoso trauma cranico.

Intervenuti anche i carabinieri di Finale Ligure e gli uomini della Guardia Costiera che hanno provveduto agli accertamenti del caso. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire le cause del decesso e risalire all’identità del cadavere.

In tal senso l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma che è stata trasferita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Al momento, riporta Fanpage, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi compresa quella di un gesto volontario da parte dell’uomo.

