Ragazzo assassinato a colpi di pistola in un appartamento: confessa il killer

Un 39enne, fermato dalla Polizia, ha confessato l’omicidio del ragazzo di 27enne, assassinato a colpi di pistola in un appartamento di Bari.

Choc a Bari, dove nel pomeriggio di ieri un ragazzo è stato assassinato a colpi di pistola nel quartiere Libertà. La vittima, un 27enne di nazionalità albanese, è stato portato in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo per via delle ferite d’arma da fuoco riportate. Nelle ore successive, la Polizia, che ha avviato le indagini, ha individuato e fermato un 39enne connazionale della vittima che avrebbe confessato agli inquirenti l’omicidio, consumatosi al culmine di una lite.

Bari, omicidio in un appartamento: confessa un 39enne

Un uomo di 39 anni è stato fermato dalla Polizia di Bari nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Santino Xhyra, il 27enne assassinato nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 marzo, nel quartiere Libertà del capoluogo pugliese. Stando a quanto riporta la redazione de La Gazzetta del Mezzogiorno, il 39enne, dopo il provvedimento di fermo, firmato dal pubblico ministero Luisiana Di Vittorio, avrebbe confessato il delitto ammettendo le proprie responsabilità.

Santino Xhyra, stando a quanto emerso dalle indagini degli investigatori, riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, sarebbe stato assassinato al culmine di un litigio, scaturito per questioni legate ad un appartamento, nel quale la vittima viveva con un coinquilino. I due pare che da tempo non pagassero l’affitto, circostanza che avrebbe spinto il proprietario della casa a chiedere l’aiuto del 39enne, il quale era interessato a subentrare come inquilino. L’uomo recatosi nell’appartamento, durante la lite, avrebbe colpito con uno schiaffo il 27enne che avrebbe risposto con un pugno. In seguito il 39enne sarebbe andato via e poi tornato armato. Sfondata la porta dell’abitazione, l’uomo avrebbe esploso tre colpi all’indirizzo della vittima da distanza ravvicinata.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato Xhyra presso l’ospedale di Bari, dove purtroppo è deceduto per le gravi ferite riportate. Avviate le indagini, la Polizia, grazie anche alle testimonianze raccolte, ha individuato il 39enne che, riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, è stato trasferito in carcere.

