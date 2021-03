Chiara Biasi in total black è magnifica, stile inconfondibile-FOTO

La bella influencer Chiara Biasi è bellissima in outfit total black, il suo stile si riconosce sempre e anche la sua bellezza

L’influencer Chiara Biasi condivide una foto in cui appare bellissima con una giacca nera e occhiali da sole neri, davvero iconica. La bella Biasi condivide poi un ricordo di quando era piccola insieme ad un’amica. Appare sempre bellissima come ora, anche se si notano i ritocchini che negli anni ha fatto. Le labbra infatti sono state gonfiate e il seno ha subito un intervento di mastoplastica additiva. Anche se la Biasi aveva detto anche di essersi pentita di quella operazione.

Chiara Biasi pronta all’estate con la sua linea di costumi

La bella influencer è pronta all’estate con i suoi bikini bellissimi del suo marchio Matinee. Nelle stories instagram condivide alcuni nuovi modelli appena usciti e appare anche una borsa da mare e un pareo. Si allarga nel campo e fa anche accessori da mare. Condivide poi una foto in cui appare in formato cartone animato con il suo costume indosso ed è stupenda. In un’altra foto appare con un pareo che ha uno spacco profondo e un costume intero a fiori che fa effetto corpetto, molto sensuale. Nei commenti si vede Chiara Ferragni che commenta “Ma wow”. E anche Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne commenta scrivendo:”Che bella che sei”.

Ed effettivamente l’influencer è davvero molto bella, ha un fisico mozzafiato. Tuttavia questo fisico le costa tante accuse, addirittura anche di cattiva influncer, poiché promuoverebbe un’idea di bellezza non giusta. Le critiche non sono mai mancate nella sua carriera. Le davano anche dell’anoressica. A quel punto l’influencer ha sentito il bisogno di chiarire le cose e così ha fatto. La Biasi ha spiegato che ha avuto un problema di salute grave anni fa, per il quale ha dovuto assumere il cortisone e questo insieme di cose ha portato ad una perdita di peso repentino. Infatti nelle sue vecchie foto di quando aveva 15-16 anni appariva più in carne.

La 30enne a quanto dicono le critiche, promuoverebbe un’idea di magrezza eccessiva che porterebbe le sue numerose giovani follower a seguire il suo esempio. Il tema è molto spinoso e accusare un’influencer di promuovere la magrezza quando lei è davvero magra e basta appare eccessivo. Quante ragazze magre vengono criticate perché diffonderebbero un messaggio sbagliato essendo magre. O vengono definite “malate” quando non lo sono. Ma di questo non parla nessuno, è facile scagliarsi e accusare la ragazza ma nessuno pensa o sa davvero la verità su di lei, magari non la vuole vedere. Non è mai apparso che Chiara Biasi abbia detto alle sue follower di “non mangiate niente” e di dimagrire, quello sarebbe molto sbagliato. Ciò che appare davvero diseducativo e crea grossi problemi è più che altro l’uso massiccio di chirurgia estetica diffuso nei personaggi famosi.

Ad oggi c’è un’idea di benessere fisico molto diffuso tra le influnecer che consigliano alimentazioni sane alle loro follower e tanta attività fisica. Allora anche loro promuovono un’idea sbagliata della bellezza? La risposta è che ci sarà sempre qualcosa da dire, ma un personaggio noto non dovrebbe cambiare il proprio aspetto perché a parere di qualcuno diffonde messaggi sbagliati. Se è così non è colpa sua, fortunata lei alcuni direbbero.