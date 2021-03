Wanda Nara, sguardo sexy e irresistibile mentre sorseggia champagne – FOTO

Wanda Nara pubblica un nuovo post mentre è nella storica casa di Louis Vuitton. Sguardo come sempre ammaliante e look originale e particolare, come suo solito. Date un’occhiata anche voi a questo nuovo scatto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara pubblica un nuovo scatto per condividere insieme ai suoi innumerevoli follower la sua quotidianità. La moglie di Icardi è seduta a sorseggiare un bicchiere di champagne e, come sempre, sfoggia un look super chic.

Pantaloni a zampa e decolleté rosa a punta. La Nara è avvolta da un plaid con tanto di fantasia originale e particolare. L’ex di Maxi Lopez si trova nella storica casa di Louis Vuitton.

La carriera, il rapporto con il padre e i commenti social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)



Wnada Nara è nota per essere una celebre modella, showgirl, oltre che procuratrice sportiva del suo Mauro Icardi. Molto spesso l’abbiamo vista come ospite fissa di Tiki Taka, oltre che averla vista nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip.

Wanda è sorella di Zaira Nara, conduttrice molto famosa in argentina. Proprio lei, nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista dove ha svelato qualche dettaglio in più sul rapporto tra Wanda Nara e il padre Andrés Nara.

Zaira ha spiegato che attualmente Wanda e il padre hanno un ottimo rapporto, ma non nasconde che ci sono stati dei momenti molto difficili. A peggiorare le cose, poi, anche la distanza: “Mio padre ha avuto un momento di esposizione e notorietà che è stato strano per noi. Ognuno sceglie cosa fare e l’ho appena detto su una rivista. Se scelgo di farlo io, perché dovrei lamentarmi se lo sceglie anche lui? Adesso stiamo bene, non c’è mai stato un litigio forte”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Nel frattempo, la bella Wanda non perde mai occasione per pubblicare i suoi scatti, attesissimi da gran parte degli utenti come si nota dai commenti: “Stupenda👏👏👏, Buongiorno🌹💖, Diosa 🔥🔥🔥, La biondaaaaaa😍, Povera … che ostentazione, queen 🔥❤️, È molto buono anche lo spumante italiano, Bellissima Wanda ❤️, Hermosa q sos wanda❤️❤️❤️❤️, Te amooo, TUTTO LOUIS VUOITTON ❤️

PATROZZA ❤️