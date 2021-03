Carolina Stramare sempre più eccezionale, l’ex Miss Italia continua a fare strage di cuori su Instagram: scatto con un fisico esplosivo

Nel 2019 ha fatto innamorare tutta la nazione, fregiandosi del titolo di Miss Italia. Un titolo che, per un curioso record determinato dall’emergenza coronavirus, ha detenuto più a lungo di tutte le altre, per un anno e tre mesi. Carolina Stramare ha appena iniziato una carriera nel mondo dello spettacolo e della moda che si annuncia lunga e fortunata. La modella ha appena compiuto 22 anni, è già stata coinvolta in numerose campagne pubblicitarie di alto livello e soprattutto su Instagram è una vera star. La sua bellezza mozzafiato del resto non può lasciare indifferenti e ci colpisce ogni volta di più, con immagini destinate a restare a lungo nella memoria.

Carolina Stramare, la vita in rosa è da urlo: ginnastica super provocante, un fisico davvero da sballo

Questa mattina, la splendida Carolina si tiene un po’ in forma facendo ginnastica. Uno scatto che nella sua semplicità e sensualità è davvero devastante. Indossa infatti una tuta sportiva color rosa pallido che le dona moltissimo, soprattutto estremamente aderente, esaltando il suo fisico pazzesco. La posa è però di quelle che mandano ko, con Carolina piegata in avanti, mostrando un lato B da urlo. Curve sinuose che incantano.

Carolina avrebbe dovuto tra l’altro essere tra le protagoniste dell’edizione dell’Isola dei Famosi che partirà la prossima settimana. Non sarà così però, poiché ha annunciato il suo ritiro. Un ritiro dovuto a motivi di salute nella sua famiglia, non meglio precisati, che ha preferito tutelare rimanendo a casa vicino ai suoi affetti.