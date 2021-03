La bella giornalista Michela Persico condivide un video su instagram in cui culla il piccolo Tommaso, ma arrivano le critiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

La compagna di Daniele Rugani, calciatore del Cagliari, ieri sera ha condiviso un video in cui spinge la carrozzina con il bimbo dentro per cullarlo e farlo addormentare. Nel fare questa operazione la bella giornalista era ancora vestita da giorno, con una tuta elegante di un noto marchio. Appare perfetta e in forma fisica ottima come sempre. Per questo arrivano tante critiche dagli utenti su instagram.

LEGGI ANCHE>>>Serena Rossi pronta per “Canzone Segreta”: bellezza incantevole – FOTO

Michela Persico e le critiche degli utenti per il suo stile di vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

POTREBBE INTERESSATI ANCHE>>>Monica Bertini, solare e seducente nel nuovo scatto social: che schianto – FOTO

I personaggi noti e famosi sui social sono soggetti ad innumerevoli critiche, ma d’altronde e il prezzo da pagare per essere conosciuti e seguiti da milioni di persone. La Persico non è mai sfuggita alle critiche, sul suo aspetto estetico, sul suo armadio che appare pieno di vestiti e scarpe costose e oggi che è mamma anche su questo. Ieri sera ha condiviso un video mentre spinge il passeggino del suo bimbo Tommaso per farlo addormentare. Nelle didascalia scrive:”Buonanotte. Sono finiti i bei tempi. Ore 21.5 si va a nanna. Vita da mamma“. Un commento da parte sua che appare normalissimo in qualsiasi neo mamma alle prese con le novità. Inutile fingere, avere un figlio non è una cosa semplice e la vita cambia completamente.

Anzi lei appare anche fin troppo raggiante nonostante tutto. Ovviamente arriva la pioggia di critiche da vari utenti, rigorosamente con profili fake, i famosi leoni da tastiera. Cominciano a commentare sotto al video “Vergognosa“, “E ce vai così a letto? La tua stupidità non ha limiti“, “Post no sense come te” e ancora “Ma che senso ha”. Insomma gli utenti non capiscono il senso del post, ma deve avere senso un post su instagram? O deve semplicemente essere un momento di condivisione di una persona. In quel momento probabilmente mentre cullava il figlio ha deciso di immortalare il momento e condividerlo. Non sembra così assurdo. Sui social si vedono ogni giorno cose ben più strane di una mamma che spinge il passeggino per far dormire il figlio. Il motivo dell’attacco è che si tratta di Michela Persico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Bella e brava conduttrice e giornalista, compagna di un noto calciatore e visibilmente raggiante in ogni momento. Mesi fa quando si trovava a Rennes in Francia, perché Rugani giocava lì, erano stati criticati per aver fatto venire a casa uno chef a cucinare per loro in occasione del loro anniversario. Non c’è fine alle polemiche e non ci sarà mai, bisogna imparare a farsele scivolare addosso e basta.