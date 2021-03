Serena Rossi pronta per “Canzone Segreta”: bellezza incantevole – FOTO

La conduttrice Serena Rossi è pronta per il suo esordio in “Canzone Segreta” questa sera su Rai 1: bellezza e fascino

Dopo l’enorme successo della serie televisiva Mina Settembre, della quale Serena Rossi era protagonista, ecco un’ulteriore novità, che si prospetta già un grande successo. In onda stasera su Rai 1 in prima serata vedrà il suo esordio il nuovo programma “Canzone Segreta“, condotto proprio dall’attrice e cantante partenopea.

Sarà uno show musicale a tutto tondo, che ospiterà 7 personaggi illustri per ogni serata, dal mondo della televisione, musica, sport, giornalismo. Ad ogni protagonista sarà dedicato uno spettacolo personale, un viaggio di ricordi che avrà come veicolo di trasporto proprio la musica, la “canzone segreta”.

Serena Rossi, bellezza incantevole

Serena Rossi ha ricordato ai suoi fan, attraverso un post di Instagram, di tenersi preparati per l’imperdibile esordio. Lei è sicuramente prontissima e più splendente che mai: corpino lucente, capelli all’indietro in un effetto wet, smokey eyes ad intensificare gli occhi, ed il risultato è strepitoso.

Anche la sua incantevole bellezza arricchirà il programma di carisma e fascino, oltre che di incredibile abilità artistica. Attrice, cantante e presentatrice, nessuno meglio di lei avrebbe potuto guidare uno show così completo e innovativo.

La musica come memoria sensoriale di ricordi, emozioni, sogni, sentimenti. La canzone come opportunità per il telespettatore di approfondire la storia di ognuno dei personaggi ospitati nel programma.

Anche a Sanremo, Amadeus aveva dedicato uno spazio alla conduttrice partenopea per divulgare il debutto dell’inedita trasmissione, che lo ha così descritto: “Ogni sera avrò sette ospiti amatissimi, totalmente ignari di quanto preparato per loro, che si posizioneranno sulla nostra sedia bianca, dal quale assisteranno allo spettacolo della loro canzone segreta, interpretata da grandi artisti della musica”.

Il tutto sarà messo in scena in maniera spettacolare: “Per ognuno di loro ci sarà un quadro diverso arricchito da immagini e suggestioni, attraverso le quali rivedranno i momenti più importanti della loro vita“.

Un’idea inedita, resa ancora più intrigante dai personaggi selezionati, tutti estremamente noti e apprezzati. Gli ospiti della prima serata saranno Luca Argentero, Veronica Pivetti, Cesare Bocci, Virginia Raffaele, Franca Leosini, Carlo Conti e Marco Tardelli.