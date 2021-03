Rosita Celentano fa cadere tutti i freni: la confessione inaspettata

Rosita Celentano parla della sua vita privata e di quello che le è successo nel cuore della pandemia. Tutto è cambiato per lei

Rosita Celentano negli ultimi tempi è esplosa sui social. Sempre più presente tra attualità e passato. Sono diverse, infatti, le foto che spesso ci regala che riguardano la sua gioventù. Scatti sul set, serate, presentazioni.

Insomma la primogenita di Celentano e Claudia Mori ha sempre mille sfaccettature da mostrarci. Molti sono i video e le dirette con le quali allieta il suo pubblico che oggi arriva ad oltre 60 mila follower su Instagram.

E proprio sul social dell’immagine la figlia del Molleggiato ha pubblicato una sua intervista nella quale si è messa a nudo e ha fatto cadere tutti i freni. Ha confessato cosa le è successo nel corso del lockdown e di come in una “chiusura” in tutto e per tutto lei sia rinata.

Rosita Celentano, ecco la mia rinascita

È finita la storia d’amore tra Rosita Celentano e Angelo Vaira, il suo storico fidanzato, coach cinofilo. I due stavano insieme da cinque anni e ad inizio pandemia si sono detti addio. Un’occasione per “guardarsi dentro e ripartire” ha spiegato la più grande dei tre figli di Celentano.

Un lockdown da favola il suo, detto con tutto il rispetto per chi ha sofferto. Non è stato facile per lei trovarsi a Milano in piena pandemia ma non dà la colpa al momento storico per la fine della sua relazione Rosita. “Ognuno ha la proprie responsabilità” specifica.

E così confida anche che si è avvicinata al taoismo e si occupa di animali e ambiente. Sceglie di essere attivista la figlia del Molleggiato. Parla di una “nuova me” Rosita definendosi imperfetta, curiosa, onesta e proprio in questo ha riscoperto la sua forza

E poi trova spazio anche per parlare dei suoi genitori che vivono nella loro villa di Galbiate, praticamente “rinchiusi” anche se la figlia assicura che è un paradiso terrestre perché immerso nella pace e nella calma del verde. Claudia Mori ha più paura del virus e la figlia dice che è “terrorizzata”, papà Adriano, invece, passeggia.