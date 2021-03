Madame. La confessione hot: i vantaggi di essere bisessuale

Madame. Fresca reduce della 71^ edizione del Festival di Sanremo, la cantante si lascia andare a una confessione sulla sua vita privata

La 71^ edizione del Festival di Sanremo ha chiuso battenti da poco meno di una settimana. Sul gradino più alto del podio sono saliti i Maneskin con Zitti e Buoni. Il loro rock accattivante ha conquistato decisamene tutti. Secondi Fedez e Francesca Michielin con Chiamami per nome. Medaglia di bronzo per Ermal Meta e la sua Un milione di cose da dirti.

Com’è noto, però, i vincitori “reali” della kermesse si decreteranno a telecamere spente, ora inizia la vera battaglia a suon di vendite di album, visualizzazioni su Spotify e Youtube. La classifica, a soli pochi giorni dalla fine della gara canora, vede ribaltati infatti quelli che sono stati i risultati ufficiali.

Tra le artiste che hanno avuto maggior consenso troviamo Madame. La giovane di Vicenza, classe 2002, ha ottenuto l’ottava posizione con il brano Voce. Si è aggiudicata però il Premio Lunezia per il valor musical-letterario e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. In meno di una settimana, su YouTube ha superato 3 milioni di visualizzazioni.

LEGGI ANCHE -> Aiello si sfoga sui social dopo Sanremo: “Per alcuni era già troppo tardi”

Madame: la rivelazione sul suo orientamento sessuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da madame (@sonolamadame)

LEGGI ANCHE -> Maneskin, quando e dove vedere i vincitori di Sanremo in concerto

Madame ha sentito di voler dichiarare al mondo il suo orientamento definendosi bisessuale. Parla di questa tematica candidamente e spiega come questo suo aspetto le serva molto nel suo lavoro di cantautrice, nell’indagare ogni circostanza dell’animo umano: “Nella mia crescita voglio avere il diritto di provare e scegliere. Ho detto di essere bisessuale, sto accettando fino in fondo ciò che sono. Fluida.” Poi si lascia andare a un commento più spinto e un po’ irriverente: “Ad essere bisessuale si sco*** di più! Come farei a descrivere l’amore per una donna senza averlo mai provato? E devo innamorarmi di un uomo, per poterlo cantare”.

Non è stato un percorso facile il suo. Ha raccontato di essere vista come “quella strana” alle scuole medie. Crescendo ha vissuto momenti più sereni, anche se fu bocciata perchè troppo concentrata sul suo mondo, la musica.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da madame (@sonolamadame)

Tanti i like di approvazione e i commenti entusiasti, anche celebri. Ha fatto scalpore quello partito da Cristiano Ronaldo. Tiziano Ferro le ha scritto: “Bomba vera!”. Approvazione anche da altri grandi nomi come Elisa, i Negramaro, Paola Turci e Dardust.