Quanto guadagnano gli intermediari sportivi? Sono ricchissimi

Sapete chi sono e quanto guadagnano gli intermediari sportivi? Le cifre vi lasceranno senza parole, i loro portafogli sono a dir poco assurdi

Continuando a fare i conti in tasca ai professionisti del nostro Paese, dai più ricchi a quelli più inusuali o anche quelli che sono esplosi negli ultimi anni come i riders, oggi cerchiamo di capire quanto guadagnano gli intermediari sportivi.

Chi sono? Sono coloro che fanno da agenti agli sportivi e soprattutto ai calciatori. Avete presente il nome di Mino Raiola? È il controverso agente del portiere Donnarumma. Una figura come la sua è essenziale per mediare tra le diverse parti in causa nel momento della trattativa per la cessione tra un club sportivo ad un altro.

Sono coloro che un tempo venivano indicati come procuratori. Oggi non solo prendono le parti dei calciatori ma anche quella delle squadre di calcio e così il loro guadagno lievita all’inverosimile. Se i calciatori guadagnano un botto di soldi, sapete quanti soldi incassano gli intermediati sportivi?

Quanto guadagnano gli intermediari sportivi, i numeri da capogiro

Secondo le stime che riporta tuenumbers.it le cifre che sono riusciti a guadagnare gli intermediari sportivi sono a dir poco allucinanti.

Dal 2013 al 2017 le quote sono lievitate in modo esorbitante e sono arrivate a toccare la cifra assurda di 1,59 miliardi di dollari. Sono, in particolare, le cifre di Fifa a spiegarlo che ha analizzato le federazioni calcistiche aderenti.

Nel 2013 i soldi riservati alle commissioni per gli affari chiusi sono stati di appena 218 milioni di dollari se si considera che negli anni le cifre si sono viva via alzate arrivando nel 2017 alla cifra record di 446 milioni di dollari.

E proprio l’Europa è il luogo dove gli intermediari sportivi riescono a guadagnare di più. Insomma numeri che fanno venire i giramenti di testa al sol pensiero. Ma si sa l’indotto che gira intorno al calcio è patinato, anche troppo, e tutti quelli che vi girano attorno ne beneficiano. In questo caso gli intermediari in modo particolare.