Maneskin, quando e dove vedere in concerto i vincitori di Sanremo

Sono stati proclamati vincitori del 71esimo Festival di Sanremo, ora per i Maneskin è tempo di pensare al futuro: un nuovo album e tre concerti annunciati. Quando e dove potremo vederli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Tutti parlano di loro, la giovane rock band dei Maneskin che al suo debutto sul palco dell’Ariston si è portata a casa la vittoria del Festival di Sanremo. Il brano “Zitti e buoni” con il quale hanno gareggiato è già un successo. Primo nelle classifiche dei singoli e si trova ufficialmente tra le cinquanta canzoni più ascoltate al momento su Spotify a livello mondo. “La rivoluzione è cominciata“, scrivono sul profilo Instagram, ancora scossi dall’incredibile emozione provata. La vittoria a Sanremo, come da tradizione, permette ai Ma

neskin di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest che si terrà, salvo imprevisti, a maggio nella città di Rotterdam.

LEGGI ANCHE -> Maneskin, ricordate la loro prima audizione? Il VIDEO diventa virale

I concerti dei Maneskin: quando e dove vederli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

LEGGI ANCHE -> “Zitti e buoni”, il significato della canzone vincitrice dei Maneskin

Nonostante al momento il settore degli eventi live sia ancora fermo e non si abbia una chiara stima di quando potrebbe effettivamente rimettersi in marcia, gli artisti iniziano a pensare al futuro. Mossi dalla speranza che la seconda metà dell’anno possa portare nuovamente il pubblico ad assistere a nuovi concerti, i cantanti stanno provando a fissare delle date nonostante il clima di incertezza. Tra questi troviamo anche i Maneskin che prima dell’inizio di Sanremo avevano annunciato due concerti: il 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 18 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

Non aspettandosi di terminare l’esperienza al Festival uscendone da vincitori, la band è stata sommersa dal supporto del pubblico che freme dalla voglia di vederli sul palco. Per questo motivo solo poche ore dopo l’apertura della vendita dei biglietti una delle date -quella di Milano- è andata immediatamente sold out. Con grande gioia e sorpresa i Maneskin si sono ritrovati a dover aggiungere una seconda data per il 19 dicembre, in seguito alle numerose richieste. Non è escluso che lo stesso possa accadere per la data di Roma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

In attesa di poter ascoltare il loro nuovo album “Teatro D’Ira – Vol. I” in uscita il 19 marzo, i biglietti per i concerti dei Maneskin sono attualmente acquistabili presso i rivenditori autorizzati.