Ascolti tv 8 marzo: un classico che non tramonta mai

Ieri 8 marzo è andata in onda la prima puntata del Commissario Montalbano su Rai1 mentre su Canale 5 è stato riprodotto per l’ennesima volta un classico: Titanic. Molti italiani hanno scelto l’uno e tanti l’altro. Ma chi ha avuto la meglio in ambito di ascolti? Ecco la classifica, chi è sul podio, quali sono i dati? Scopriamolo insieme.

Ascolti tv 8 marzo: quali sono i dati?

Il commissario Montalbano, è stato la scelta di 9.016.000 spettatori, pari al 38.4% di share e quindi Rai 1 si è aggiudicato il primo posto; a seguire su Canale5, Titanic ha tenuto incollati allo schermo 1.913.000 spettatori, per uno share complessivo dell’11.4% ed al terzo posto Quarta Repubblica su Rete4 ha raccolto davanti al video 1.136.000 telespettatori, arrivando a totalizzare un dato share del 5.8%. Poi ancora su Rai 2 Colette ha conquistato 491.000 spettatori col l’1.9% di share. Il dato Auditel per Rai3 con Il castello di vetro è di 838.000 spettatori, equivalente al 3.4% di share; Italia 1 ha trasmesso Tre uomini e una gamba, che ha intrattenuto 1.026.000 telespettatori, pari ad uno share del 4.1%. A seguire La7 con The Lady-L’amore per la libertà ha conquistato 278.000 spettatori, share dell’1.2%; su Tv8 Alessandro Borghese-4 ristoranti ha tenuto incollati allo schermo 452.000 spettatori, share 1.7% ed infine su Nove, Rocky Balboa, 330.000 spettatori, share 1.4%.

Stasera andrà in onda Non sono una signora con Loredana Bertè su Rai1, Stasera tutto è possibile con Di Martino su Rai2, Carta bianca su Rai3, Fuori dal coro su Rete4, Champions League su Canale 5, Le iene su Italia 1. Nel preserale i soliti appuntamenti con Striscia la notizia e I soliti ignoti e tanto altro ancora. E voi avete già scelto cosa guardare?