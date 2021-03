Ascolti tv 5 marzo: i numeri parlano chiaro, non ce n’è per nessuno

Chi ha vinto nella gara di ascolti tv Venerdì 5 marzo? Sempre in cima alla classifica, il dato rimane invariato. Ecco tutti i dettagli

E’ andata in onda ieri sera la quarta puntata del Festival di Sanremo, precisamente la settantunesima edizione condotta da Amadeus e Fiorello, ormai la coppia del secolo. E i telespettatori hanno seguito ancora una volta il programma dell’anno. I dati auditel sono più bassi rispetto allo scorso anno, ma comunque un successo. Scopriamo insieme quali sono stati gli ascolti tv del 5 marzo.

Ascolti tv 5 marzo: quali sono i dati ?

Ancora una volta il primo posto spetta al Festival di Sanremo su Rai 1 con 8.014.000 spettatori, pari al 44.7% di share; al secondo posto Canale5, Ultimo-L’occhio del falco ha tenuto incollati allo schermo 1.534.000 spettatori, per uno share complessivo del 6.9% ed infine in terza posizione Quarto grado-Le storie su Rete4 ha raccolto davanti alla televisione 1.238.000 telespettatori, arrivando a totalizzare un dato share del 6%. A seguire Rai2, con Valerian e la città dei mille pianeti ha conquistato 737.000 spettatori (share 2.8%). Il dato Auditel per Rai3 con L’amore bugiardo – Gone Girl è di 817.000 spettatori, equivalente al 3.3% di share. Poi ancora La7 con Propaganda Live ha conquistato 848.000 spettatori, share del 4%; TV8 con Karate Kid – Per vincere domani, 313.000 spettatori, share 1.2% e per finire su Nove I migliori Fratelli di Crozza con 644.000 spettatori e lo share 2.4%.

Questa sera su Rai 1 andrà ci sarà la finale di Sanremo e molti non vedono l’ora di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione speciale. Oltre al concorso di musica, saranno trasmessi su altri canali programmi come Non si ruba a casa dei ladri film su canale 5; Il padrino su Rete 4 e tanto altro ancora.