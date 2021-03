Maria Grazia Cucinotta non tramonta. Il davanzale è notevole-FOTO

La bella attrice Maria Grazia Cucinotta è bellissima con una camicetta nera trasparente, il primo piano è da sogno

L’attrice Maria grazia Cucinotta condivide una foto in cui appare magnifica in un primo piano, dove appare con una camicetta nera trasparente e si vede il lato A. Nella didascalia afferma di essere arrivata a Hangshou in Cina, la città del tè verde e ora comincia a girare per visitare i vari posti del luogo.

C’è chi sapendo che si trova in Cina commenta la foto scrivendo:“Sensibilizzare contro il lavoro minorile in Cina. E tutti i diritti umani in generale. Sensibilizzare anche per la sostenibilità visto che la Cina è la fabbrica del mondo”. Un pensiero giusto e apprezzabile, si far vedere i luoghi ma anche sensibilizzare sulle tematiche del posto.

Maria Grazia Cucinotta finisce la quarantena ma…

L’attrice è stata 21 giorni in quarantena per il suo viaggio in Cina. Finalmente due giorni fa ha terminato questo periodo di reclusione ma le hanno detto che doveva fare ancora un’altra settimana in semi quarantena. Vuol dire che non può entrare in posti pubblici ma è libera di uscire. Non sembra avere mai fine il periodo di quarantena. Infatti alcuni utenti commentano:“Caro ti costa questo viaggio a livello psicologico!!! Vai che sei una roccia”. Effettivamente andare in viaggio in un’altro paese e rimanere per 21 giorni in quarantena prima di poter cominciare a vedere il luogo, dev’essere infernale.

A maggior ragione se ci si trova appunto in paese straniero e da soli, chiusi in una camera d’albergo senza poter mai uscire. Non dev’essere facile, e fa senza dubbio perdere la voglia di viaggiare perché invece di essere rilassante diventa più stressante che lavorare. La Cucinotta però non ha voluto rinunciare e grazia alla sua tenacia ha superato questo periodo chiusa in camera e ora vede finalmente la luce e può respirare l’aria fuori.

La Cucinotta è stata anche ospite a Storie Italiane da Eleonora Daniele, in collegamento da Nachino per raccontare infatti la sua esperienza in Cina e la quarantena. Fino ad ora avevamo sentito di quarantene che andavano fino ai 14 giorni ma 21 sono tanti.