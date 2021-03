Alessia Marcuzzi, pronta a “Le Iene” con una minigonna da sballo – FOTO

La splendida conduttrice Alessia Marcuzzi ha deliziato Instagram con un altro outfit da urlo: bellezza e stile ineccepibile

Uno dei volti più amati della televisione, immediatamente ricondotto alla simpatia, semplicità, bellezza: stiamo parlando dell’inimitabile Alessia Marcuzzi. Attrice, modella, conduttrice, la carriera della meravigliosa presentatrice è costellata di successi ed esperienze diverse.

Dall’ormai lontano ed iconico Festivalbar, nonché alla memorabile e apprezzatissima trasmissione Mai dire gol, la presentatrice ha fatto tantissima strada. Tra gli importanti programmi da lei presentati si collocano Le Iene, il Grande Fratello, una lunga presenza all’Isola dei Famosi, Temptation Island, la Marcuzzi ha saputo dimostrare tutte le sfumature della sua personalità e competenza.

Alessia Marcuzzi, outfit superlativo e gambe magnifiche

Ritornata alla conduzione del programma Le Iene in forma smagliante, in coppia con il simpatico e abile Nicola Savino, la Marcuzzi porta costantemente in trasmissione la ventata di freschezza che caratterizza la sua persona. In connubio perfetto con il collega, arricchito dalla divertente Gialappa’s, la presentatrice è molto amata dal pubblico, grazie alla semplicità che esibisce, come l’intera squadra vincente.

Intelligente, sensibile, frizzante, non manca proprio niente alle capacità della conduttrice, che oltre a deliziare il programma con la sua apprezzata natura, non manca di mostrare look strepitosi. Vanta infatti uno stile ricercato, elegante e nello stesso tempo seducente, sempre al passo con la moda, che la accompagna nella vita quanto in televisione.

Questa è una caratteristica anche del suo enorme successo social, Alessia Marcuzzi totalizza su Instagram ben 5 milioni di follower. Ogni suo post raccoglie migliaia di consensi e centinaia di commenti, come l’ultimo in cui dà appuntamento ai telespettatori. Per ricordare la puntata di stasera con Le Iene, si mostra in tutto il suo splendore in una serie di scatti in studio che coinvolgono anche il collega.

Semplice, efficace, estremamente accattivante, l’outfit è composto da una t-shirt nera inserita in una minigonna a vita alta di jeans blu, caratterizzata da apertura laterali. Il look esibisce le sue gambe pazzesche, impreziosite dal collant velato, il tutto coronato dalle décolleté rosse che spiccano ai suoi piedi. Ed è tripudio di like alla sua ineguagliabile bellezza.