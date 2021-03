Justine Mattera ha condiviso una foto sul divano con indosso una tuta trasparente di pizzo, non indossa il reggiseno e si vede

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

La bella Justine Mattera ha condiviso una foto in cui indossa una tuta sexy in pizzo, ma è completamente trasparente e non indossa il reggiseno. Nei commenti ovviamente tutti la riempiono di complimenti, alcuni ironizzano:”Ho visto divani molto meno contenti“. Oppure ancora ironizzando, un’utente scrive.”E niente mi sono slogato 2 dita nel zummare“. Con le sue foto sensuali fa impazzire il web la showgirl.

LEGGI ANCHE>>>“Passioni senza fine”, Giuseppe Cossentino ci racconta i 10 anni della sua radio soap

Justine Mattera e il messaggio speciale per la festa della donna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Sanremo, Gasparri si scaglia contro Achille Lauro e attacca la Rai

Ieri era la festa della donna e molte donne dello spettacolo hanno voluto condividere una frase o un messaggio particolare per l’occasione. Anche la Mattera ha deciso di lanciare un messaggio molto bello. Nelle stories è apparsa con un cartello in mano con scritto “Rassegnati sei vecchia“. Ci sono poi altre donne che tengono in mano altri cartelli con scritte diverse:”Con chi sei stata per fare questo lavoro?”, “Perché non ti copri un pò? Perché non ti vesti più sexy?, “Sei proprio una donna con le palle”. “Stai zitta“, “è bionda senza cervello“. E ancora una delle frasi che fanno più paura quando vengono pronunciate, quando si tratta di una violenza: “Vestita così se l’è cercata“.

Frasi che feriscono nel profondo, perché viene permesso che queste cose siano dette alle donne? Questi luoghi comuni che si dicono anche scherzando, ma non fanno ridere anzi fanno male. Ma se poi una donna si offende al riguardo è anche peggio, perché le si dice che è permalosa. E la donna quindi si sente ancora una volta sminuita ed etichettata. Il femminismo e la lotta di genere non servono per dimostrare la forza della donna, perché è già forte, ma serve per combattere il modo in cui viene percepita quella forza. Spesso molti uomini si sentono intimiditi da quella forza e indipendenza. Ma invece dovrebbero essere contenti, non dovrebbe esistere il concetto che l’uomo dev’essere forte e la donna debole.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Entrambi sono allo stesso livello e la forza non deriva dal genere ma bensì dalla personalità. Ci sono uomini più deboli delle donne e viceversa, e quando le persone si accorgeranno che questo è un pregio e non un difetto si vivrà meglio. Quindi complimenti alla Mattera che ha divulgato un messaggio positivo e giusto.