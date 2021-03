Noemi, sorrisi e bellezza dopo Sanremo: un fisico da modella – FOTO

L’ultimo scatto postato da Noemi sui social ne racchiude la bellezza disarmante e gioviale. Decide di fare gli auguri alle donne in un modo speciale

Non è passata certo inosservata la trasformazione fisica di Noemi a Sanremo 2021 che con il brano “Glicine” ha conquistato i cuori di moltissimi telespettatori a casa. Il suo ultimo brano è l’emblema della sua “Metamorfosi”, che poi dà anche titolo del nuovo album.

Come lei stessa ha dichiarato a IoDonna “è stato un lungo percorso partito dalla mia testa, dalla voglia essere più centrata e focalizzata. Mi sono messa in discussione interiormente e musicalmente”. Noemi mostra tutta la sua grinta anche nello scatto postato ieri su Instagram dove fa gli auguri a tutte le donne affinché però “possano splendere tutti i giorni della loro vita”.

Noemi, mani giunte e solo una parola ai fan: GRAZIE

Ieri Noemi però ha voluto sbilanciarsi sulla sua pagina Instagram e ringraziare i fan che l’hanno supportata in questo ultimo percorso intrapreso a Sanremo, e lo ha fatto con un testo che rievoca quasi una preghiera sommessa e personale. Ecco cosa ha scritto.

“6 lettere che non dicono mai abbastanza. GRAZIE 🙏🏻 A voi che mi supportate da sempre. A chi crede nella musica. A @sanremorai che ha reso possibile tutto questo. A chi vuole partire, per ricominciare. A chi mostra i brividi sulla propria pelle. A noi donne, oggi come in ogni altro giorno🌸”. Il testo correda una foto che esprime appieno questo suo stato d’animo, primo piano su di lei, mani giunte in segno di gratitudine, sorriso a pieni denti e un volto che rallegra chi l’osserva.

Solo tre colori troneggiano nella foto postata, il rosa della sua pelle chiara e lentigginosa molto simile a quello della parete di fondo, il lilla del body che indossa ed il rosso ramato dei capelli di Noemi. Quasi 70mila i like per lei e svariati i commenti di incoraggiamento per lei, da Dardust, a Paola Iezzi, fino a Virginio Nero, ex vincitore di Amici.