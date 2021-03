Willie Peyote dopo la polemica con Renga accade impensabile

Peyote, che ha vinto il Premio della Critica 2021, ha fatto un passo indietro dopo aver innescato una duplice polemica con Renga e Meta

Dopo la bufera che l’ha travolto negli ultimi giorni, Willie Peyote ha fatto un pubblico dietro front e si è scusato con i colleghi Renga ed Ermal Meta. Ospite di una diretta radiofonica su Twitch, ha deciso di commentare apertamente il Festival di Sanremo spiegando le performance canore dei due artisti in gara.

L’artista torinese aveva dichiarato: “Io credo che Renga, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentanti della bella vocalità all’italiana, ha ca**to sul microfono stasera“. Invece sul Meta la batosta sulla scelta del brano: “Non si meritava per niente il primo posto. Canti ‘Caruso’ nel giorno di compleanno di Lucio dalla, è una scelta ruffiana. Lui canta bene nessuno glielo toglie, ma in confronto Annalisa è un vulcano in eruzione“.

Le scuse di Willie Peyote ai colleghi, ecco cosa ha detto

Ovviamente le critiche sui social non sono mancate, da Ambra Angiolini che ha snobbato il cantante con un secco e lapidario “(…) quello che esce dalla sua bocca è l’unica cosa che puzza”, a Meta che ha sentenziato: “Se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco”. Anche mosso da questo stordimento mediatico, ieri Peyote ha deciso di fare marcia indietro e chiedere scusa pubblicamente per quanto detto.

Attraverso alcune stories Instagram Willie Peyote ha dichiarato: “So di essermi lasciato sfuggire, tra l’altro con le parole peggiori possibili, determinati commenti che potevo risparmiarmi. Sono stati detti nell’ambito di un programma con amici, comici, che voleva commentare Sanremo con un fare goliardico, come se fossimo a casa“.

“Ci tengo a specificare che, però, con i diretti interessati mi sono già fatto vivo domenica mattina, appena sono stati resi pubblici i video del programma su Twitch, con alcuni ho già chiarito, con altri spero di farlo nei prossimi giorni“, ha precisato. Non sappiamo però chi tra i due interessati abbia accettato le scuse.

