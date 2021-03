Covid-19, grande notizia per il Vaccino: “Si, avverà qui”

Arriva la grande notizia per il vaccino anti Covid-19 proveniente dalla Russia: la produzione dello Sputnik sarà in Italia.

Un’ottima notizia per la penisola questa mattina, lo Sputnik V, il vaccino anti coronavirus proveniente dalla Russia inizierà ad essere prodotto anche in Italia. A partire dal mese di luglio 2021, secondo quanto previsto in un accordo appena stilato, sarà possibile mettere in moto ufficialmente il processo produttivo. Secondo gli esperti si prevede una totalità di circa 10 milioni di dosi vaccinali prima della fine del 2021.

Leggi anche —>>> Covid-19, il Cts si riunisce: nuove misure in arrivo

Covid-19, grande notizia per il Vaccino: si parte dall’Italia

Potrebbe interessarti anche —>>> Covid-19, il bollettino dell’8 marzo: 13.902 nuovi casi di contagio e 318 vittime

La richiesta è stata presa in carico da un’azienda lombarda. Ed avrà il ruolo di epicentro per lo smistamento del complessivo quantitativo di dosi previste per l’anno in corso. La notizia del patto tra i due Paesi è stata ufficialmente appresa in seguito all’annuncio proveniente dalla Camera di Commercio italo-Russa. Questo venirsi incontro per il bene comune lascia ad ogni modo che l’Italia divenga il primo paese dell’UE a collaborare per lo Sputnik V.

La società farmaceutica ADIENNE resta dunque ad oggi in accordo con il fondo governativo della Russia affinché le promesse appena stilate divengano, dato lo stato di emergenza che verte in tutto il mondo, quanto prima una realtà tangibile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

In attesa che il governo possa apportare nuovamente alcune restrizioni, soprattutto nei fine settimana e stavolta potrebbe riguardare tutte le regioni, l’Italia è il primo Paese ad aver agito per una soluzione alternativa e per velocizzare il processo di immunità. Inoltre, visto l’esponenziale aumento del numero dei contagi, pare che sia attualmente in corso il vertice del Comitato Tecnico Scientifico.

GUARDA LE NOTIZIE DEL NOSTRO TG LIVE