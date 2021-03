Emma Marrone. Bellezza sublime, con una FOTO ammalia i fan

Emma Marrone: uno scatto meraviglioso in primo piano e un importante progetto in un’occasione speciale. Scopriamo di che si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Non solo musica nella vita di Emma Marrone ma anche importanti cause sociali. La cantante di origini pugliesi ha pubblicato un meraviglioso scatto in primo piano che raffigura tutta la bellezza del suo volto. Lascia un messaggio ai suoi follower in occasione di un momento speciale. Si riferisce alla Giornata Internazionale in onore della donna. Oggi più che mai vogliamo ricordare che non si tratta di una festa, bensì di un momento di commemorazione e riflessione sui traguardi in merito ai diritti civili conquistati dalle donne, su quelli che ancora devono essere raggiunti, l’orrore della violenza, dello sfruttamento della prostituzione, il fenomeno delle spose bambine e tutte le altre atrocità a cui il genere femminile è tuttora sottoposto.

Emma Marrone si fa portavoce di un progetto in collaborazione con Lines e We World Onlus. “La solidarietà tra donne esiste eccome” – dice tramite Instagram Stories – “basta con questi stereotipi”. E’ testimonial di una iniziativa solidale tramite la quale sarà possibile aiutare molte donne in difficoltà attraverso gli acquisti di assorbenti.

LEGGI ANCHE -> Maneskin da giovani in centro a Roma, quando cantavano tra la gente – Foto

Emma Marrone: un momento straordinario

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

LEGGI ANCHE -> Annalisa: la “guerra” con la stampa a suon di provocazioni. Il web in subbuglio

Emma Marrone sta attraversando un periodo di grandi soddisfazioni. Ha ottenuto il disco d’oro per il brano Pezzo di cuore, cantanto in duetto con Alessandra Amoroso. Le due interpreti sono state ospiti anche dell’ultima edizione del Festival di Sanremo in cui si sono esibite, conquistando ancora una volta il pubblico della kermesse. Talenti straordinari all’unisono.

Non è stato l’unico intervento della Marrone; durante la terza serata ha avuto modo di salire nuovamente sul palco dell’Ariston per partecipare al quadro di Achille Lauro, dedicato al Pop.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Musica e filantropia. La cantante non si è mai tirata indietro riguardo i grandi temi che coinvolgono principalmente la figura femminile. Ha partecipato in passato alla manifestazione Se non ora quando, a favore dei diritti delle donne. Colpita da un tumore all’utero, è stata testimonial dell’ Associazione italiana per la ricerca sul cancro per sensibilizzare sull’argomento della prevenzione e la raccolta fondi per la ricerca.

Ha partecipato a campagne e concerti finalizzati a mettere il focus sulla Sclerosi laterale amiotrofica, sui disturbi alimentari e la lotta a tutte le droghe.