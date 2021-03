Drammatico incidente in autostrada: camionista perde la vita

Un camionista di 43 anni è morto questa mattina in un tragico incidente verificatosi sull’autostrada A4 nei pressi del casello di Agrate Brianza, nella provincia di Monza e Brianza.

Gravissimo incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A4 nei pressi del casello di Agrate Brianza, in provincia di Monza e Brianza. Stando ad una ricostruzione dei fatti, due camion, che procedevano in direzione Milano, si sarebbero scontrati per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per una camionista di 43 anni che si trovava alla guida di uno dei mezzi pesanti coinvolti. Ferito non gravemente l’altro camionista.

Leggi anche —> Tragico schianto in mattinata: agente di Polizia Locale perde la vita

Monza, drammatico schianto sull’autostrada A4: un morto

Leggi anche —> Gravissimo incidente stradale: muore ragazza di 22 anni, feriti gli amici

Un uomo di 43 anni ha perso la vita questa mattina, martedì 9 marzo, in un incidente verificatosi sull’autostrada A4, a circa tre chilometri dal casello di Agrate Brianza. Stando alle prime informazioni, riportate dalla redazione di Fanpage, la vittima si trovava alla guida di un camion che, per cause ancora da verificare, si è scontrato con un altro mezzo pesante condotto da un 55enne. Un impatto molto violento che ha distrutto la cabina del camion sul quale si trovava il 43enne.

Sul luogo dello schianto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, a bordo di un’ambulanza e di un’eliambulanza, ed i vigili del fuoco, ma per il camionista di 43 anni non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo. Ferito non gravemente l’altro camionista che, scrive Fanpage, è stato soccorso dai sanitari.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Novate che hanno provveduto ai rilievi di legge per risalire all’esatta dinamica del sinistro. Da chiarire anche le cause che hanno portato il camion della vittima a tamponare l’altro mezzo pesante.

GUARDA LE NOTIZIE DEL NOSTRO TG LIVE