Tragico schianto in mattinata: agente di Polizia Locale perde la vita

Un agente di Polizia Locale ha perso la vita in un incidente stradale, verificatosi questa mattina a Inveruno, in provincia di Milano.

Drammatico incidente questa mattina a Inveruno, in provincia di Milano, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita. Stando alle prime informazioni, la vittima, agente di Polizia Locale, viaggiava a bordo della sua moto, quando improvvisamente si è schiantato contro un Suv. Un impatto che ha fatto sbalzare il motociclista a diversi metri sull’asfalto. Vani i tentativi dei soccorsi che hanno potuto solo constatarne il decesso. Illeso, invece, l’uomo alla guida dell’altro veicolo coinvolto. Sul posto oltre ai soccorsi sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale.

Milano, tragico scontro tra auto e moto: agente di Polizia Locale perde la vita

Un agente di Polizia Locale di 52 anni è morto nella mattinata di oggi, lunedì 8 marzo, in un tragico incidente stradale avvenuto in via Lazzaretto a Inveruno, comune in provincia di Milano. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de La Prealpina, il 52enne si trovava in sella alla propria moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata contro un Suv. Dopo il violento impatto, il motociclista è stato sbalzato dalla due ruote finendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul luogo della tragedia sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, ma purtroppo per il 52enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate. Illeso, invece, l’automobilista alla guida del Suv.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi di legge per chiarire la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimessa in sicurezza della carreggiata ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto stradale interessato, riporta La Prealpina, è stato chiuso al traffico.