Storie Italiane, la confessione inaspettata: “Sono pazza dei suoi capelli”

E’ in onda una nuova puntata di Storie italiane, di cosa stanno parlando gli ospiti in studio oggi 8 marzo? Ecco i dettagli

Come ogni mattina dal Lunedì al Venerdì, va in onda su Rai1 il programma di attualità e cronaca condotto da Eleonora Daniele. Stiamo parlando di Storie Italiane, che da una settimana si sta dedicando a Sanremo 2021. Oggi 8 marzo, la presentatrice e gli ospiti in studio stanno commentando la finale, i lati negativi e positivi del Festival ai tempi del Covid. Nel corso della prima parte, la conduttrice ha mandato in onda un video riguardante l’esibizione di Riccardo Fogli, ospite nell’ultima puntata del concorso musicale e invitato in studio questa mattina. Tra una battuta e l’altra, ecco cosa è saltato fuori.

Storie italiane 8 marzo: qual è la battuta del giorno?

Riccardo Fogli è uno degli ospiti a Storie Italiane oggi 8 marzo. La conduttrice Eleonora Daniele ha mandato in onda un video riguardante la performance del cantante a Sanremo che ha cantato Storie di tutti i giorni, nonché sigla del programma su Rai1. Nel lontano 1982, lo stesso brano fu un successo a Sanremo. “Riccardo Fogli ha mezza voce stamattina – urla in studio la presentatrice – non ha dormito, sei arrivato da Sanremo in moto stanotte?”. Tra una risata e l’altra, Fogli ironizza sulla sua età scherzando anche sui suoi capelli e a quel punto la conduttrice esclama: “Comunque io sono pazza dei capelli di Riccardo Fogli stamattina”. Il cantante ha spiegato: “Ho preso la pioggia”. Poi Riccardo Fogli ha voluto far riferimento all’organizzazione a Sanremo 2021 riguardo alle norme di sicurezza.

Ha spiegato infatti che ad ogni cambio di stanza veniva fatta indossare un’altra mascherina, c’era disinfettante ovunque e veniva misurata la febbre più volte. Insomma il Festival della canzone è stato l’ennesimo successo, nonostante le mille difficoltà che da un anno a questa parte stiamo vivendo.