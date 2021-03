Storie Italiane speciale Sanremo: “Fiore e Amadeus come Stanlio e Ollio”

In onda Storie italiane speciale Sanremo su Rai 1, Eleonora Daniele insieme ai suoi ospiti commenta le due prime due serate

E’ in onda un’altra puntata di Storie Italiane speciale Sanremo, la conduttrice Eleonora Daniele e gli ospiti in studio e in collegamento non possono fare a meno di complimentarsi con Amadeus e Fiorello, una coppia unica, e tutti coloro che hanno reso la seconda serata straordinaria. I dati auditel sono sbalorditivi anche se rispetto all’anno scorso il numero di telespettatori è sceso di un milione. Nella prima parte del programma in diretta ogni mattina su Rai 1 si è parlato della performance dei conduttori, impeccabili come sempre e del pubblico speciale che ha reso questa edizione di Sanremo ancora più magica: i palloncini colorati sulle poltrone.

Storie italiane speciale Sanremo: quali sono i commenti?

Dopo la seconda serata la critica e i giornalisti non possono non commentare la l’esibizione di Amadeus e Fiorello. A Storie italiane si parla di una coppia extra, una nuova e imparagonabile. Paolo Mengoli in collegamento con la Daniele ha affermato: “Sono come Stanlio e Ollio del passato”. E poi altri ospiti in studio confermano che senza di loro questo Sanremo 2021 non sarebbe stato lo stesso. Il giornalista in diretta dalla città del festival ha poi aggiunto: “Fiorello è un fuori classe, è il mattatore di Sanremo”. Insomma il comico siciliano soddisfa ancora una volta le aspettative di tanti italiani e accanto a lui Amadeus lo accompagna in questo meraviglioso percorso.

Cosa ci riserverà la terza puntata? Le sorprese non mancheranno e i cantanti in gara ci emozioneranno con le loro esibizioni.