Antonella Mosetti in biancheria intima è da infarto, spettacolo-FOTO

Antonella Mosetti su instagram è super sexy in uno scatto che la ritrae con una lingerie color pelle, lascia senza parole. Nella didascalia scrive.”La testa piena di stelle, sogni e guai”. I commenti degli utenti sono ovviamente tutti positivi, “Quanto sei bella”, “Stupenda”, “Mi sposi?”. Sono tutti innamorati di lei gli utenti di Instagram, giustamente dato che a poco più di 40 anni è ancora meravigliosa.

Antonella Mosetti e la frase toccante per la festa della donna

La Mosetti ieri in occasione della feste della donna ha condiviso su Instagram un paragrafo sulle donne. “Ci sono le donne e poi ci sono le donne donne. E quelle non devi provare a capirle, sarebbe una battaglia persa in partenza. Le devi prendere e basta. Devi prenderle e baciarle e non dare loro il tempo di pensare. Devi spazzare via con un abbraccio che toglie il fiato quelle paure che ti sapranno confidare una volta sola, una soltanto, a bassa bassissima voce. Perché si vergognano delle proprie debolezze e dopo avertele raccontate si tormenteranno in un’agonia lenta e silenziosa al pensiero che scoprendo il fianco e mostrandosi umane e fragili e bisognose per un piccolo fottutissimo attimo, vedranno le tue spalle voltarsi e i tuoi passi allontanarsi”.

Questo è un estratto dell’intero paragrafo condiviso dalla Mosetti. La showgirl ha quindi difficoltà a fidarsi degli uomini e a mostrare le sue fragilità. Inoltre condivide anche un’altra frase sugli uomini narcisisti che non tollerano la forza della donna perché minaccia la loro capacità di controllarla. Si sente una donna forte e indipendente e questo di vede, ancora oggi infatti la bella showgirl risulta single. Ha cresciuto sua figlia e ora che è grande vive la sua indipendenza e libertà. Il rapporto più bello che ha è appunto con sua figlia Asia. La figlia tra l’altro aveva cominciato un percorso in televisione con lei partecipando al Grande Fratello Vip.

Dopo era diventata opinionista ed era spesso da Barbara D’Urso ma poco dopo ha deciso di cambiare totalmente il suo aspetto estetico, ritoccandosi il naso, le labbra e gli zigomi. Questo ha scatenato una marea di haters che l’hanno anche bullizzata sul suo aspetto fisico. La giovane ha deciso poi di non apparire più in televisione a causa di una depressione che l’ha sovrastata dopo la chirurgia.