Nicole Mazzocato: due flirt, ma qual è quello vero?

Nicole Mazzocato è la regina dei flirt, in questi giorni non si parla d’altro che di lei. Dove ha trascorso la sera dell’8 marzo?

Coprifuoco in tutta Italia alle 22 sì, non per lei che ha trascorso la serata ed ha pubblicato foto e video su Instagram fino a tarda notte. Stiamo parlando di Nicole Mazzocato, attrice modella e influencer, che secondo alcune indiscrezioni, si troverebbe tra due fuochi. Un flirt dietro l’altro, ma qual è la verità? Sui social ieri sera sono arrivati degli indizi, ecco dove ha passato l’8 marzo la ragazza.

Nicole Mazzocato tra due fuochi: flirt in corso?

Dalle foto che la modella ha pubblicato su Instagram, sembra che Nicole abbia trascorso la serata a casa di Abigail Barwuah, la sorella di Mario Balotelli. Tra i due ci sarebbe stato un flirt, che la stessa influencer ha smentito immediatamente. Allora perché si trovava proprio da lui insieme alla sua famiglia? Il particolare sbuca sui social, dopo la pubblicazione di una stanza uguale a quella postata da Enock, l’altro fratello di Super Mario, qualche settimana fa. In foto lo stesso quadro sul muro e il mobile dove è appoggiata la televisione. Una pura coincidenza? Eppure, è sempre il gossip negli ultimi giorni a parlare di un nuovo flirt tra Nicole Mazzocato e il cantante Salmo. Ad accorgersi è stato il web dopo la frequente pubblicazione da parte dell’influencer del brano La canzone nostra.

Insomma i dubbi sono molti e il web non sa a cosa credere. Dovrà essere proprio Nicole a spiegare cosa sta succedendo nella sua vita, solo così potrà mettere a tacere i pettegolezzi che girano in rete riguardo alla sua situazione sentimentale. C’è un fortunato? Una nuova fiamma? Non ci resta che attendere altri dettagli, i social sono la bocca della verità.