La bella Maddalena Corvaglia condivide una foto artistica su Instagram in cui appare con un mini abito bianco sexy

La Corvaglia è bellissima su Instagram in un mini abito bianco attillato che lascia le sue infinite e belle gambe scoperte. A slanciare ancora di più la sua figura sono i tacchi a spillo argentati. Condivide sia la foto in bianco e nero che a colori, in entrambi i casi risulta splendida. Nei commenti scrivono che è un’opera d’arte e insuperabile. L’ex velina di Striscia la Notizia a 40 e passa continua a far sognare.

Maddalena Corvaglia appare sempre in ottima forma, come fa?

La Corvaglia a 41 anni appare con un fisico invidiabile, un addominale di ferro e in super forma. Qual’è il suo segreto? Tanto allenamento. La bella ex velina infatti è una grande appassionata di fitness. Talmente le piace allenarsi che sul suo profilo instagram ha delle storie in evidenza dedicate a esercizi che fa vedere al popolo di instagram. Sono tutti per dimagrire e tonificare gambe e glutei. Potrebbe fare la coach perché effettivamente è molto brava e solo a vederla viene voglia di allenarsi per ottenere il fisico mozzafiato che ha. La bella Corvaglia ha infatti aperto anche una palestra insieme alla sua amica Elisabetta Canalis negli Stati Uniti però.

Dove quest’ultima vive con il marito, che è un noto chirurgo americano, e la figlia Skyler. Si divide così Maddalena Corvaglia, tra Italia e Stati Uniti. La decisone l’ha presa dopo la separazione dal marito Stef Burns. Il rapporto con la Canalis è di vera amicizia. Le due si sono conosciute quando sono state scelte per fare le veline a Striscia la Notizia. Da allora sono rimasta grandi amiche, tanto che la Canalis è stata la testimone di nozze della Corvaglia. Dopo la fine della storia d’amore con il marito, la Corvaglia ha iniziato una relazione con l’immobiliarista Alessandro Viani, con il quale avrebbe dovuto anche sposarsi.

Tuttavia pare che i due si siano lasciati da poco, lo ha confermato lei in un’intervista. Ha anche aggiunto che non è interessata al momento a cercare un nuovo fidanzato. Si concentra sul lavoro che la porta ancora una volta in televisione con Game of Games, il nuovo programma di Simona Ventura andato in onda a gennaio.