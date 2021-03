Monica Bertini, solare e seducente nel nuovo scatto social: che schianto – FOTO

Monica Bertini ha postato un nuovo scatto dove si mostra solare più che mai per ricordare l’appuntamento con la trasmissione streaming Occhio di calcio. Date un’occhiata a questo nuovo scatto dove Monica ha uno sguardo da togliere il fiato.

Monica Bertini ha pubblicato un nuovo scatto dove si mostra, come sempre, sorridente e più bella che mai. La giornalista ha voluto ricordare l’appuntamento con “Occhi di calcio”, il programma streaming dove ogni giovedì si parla di calcio.

Specializzata nel settore sportivo, la Bertini ha lavorato prima nelle reti locali, per poi approdare anche a Sportitalia, Sky e Mediaset.

Monica Bertini: la sua carriera e gli scatti social che fanno impazzire i fan

Ha lasciato la sua città, Parma, dopo aver terminato il liceo linguistico, per poi trasferirsi a Milano. Successivamente, si è iscritta alla facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo all’Università IULM con la tesi intitolata “La notizia tra etica giornalistica e etica giudiziaria”.

Segue anche un master in giornalismo sportivo televisivo, per poi fare le sue esperienze in ambito locale con È Tv e Radio e Tv Parma. Diventa giornalista pubblicista dell’ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna.

Dopo aver fatto una lunga gavetta, è diventata conduttrice del telegiornale di Sportitalia24, per poi approdare nel 2014 a Sky Sport.

Nel 2016, la Bertini passa a Mediaset, sui canali Premium Sport e Italia 1. Diventa anche autrice e conduttrice di Serie A Live, una trasmissione domenicale. Intanto, nel 2016, diventa anche giornalista professionista e viene scelta come conduttrice di Sport Mediaset e della Supercoppa europea.

La bella Monica non perde mai occasione per pubblicare i suoi scatti social, molto graditi dagli ammiratori

Non ci resta che attendere il prossimo scatto social della Bertini per ammirare la sua bellezza semplice e davvero incredibilmente irresistibile.