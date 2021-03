Monica Bertini, stupenda in rosso: quello sguardo che ti folgora – FOTO

Monica Bertini si mostra radiosa su Instagram postando un primo piano in cui indossa un look sui toni del rosso.

Una Monica Bertini in rosso. La conduttrice condivide il look su Instagram mostrandosi bellissima. Un primo piano in cui spicca il suo sguardo profondo. I suoi occhi neri e i capelli corvino conquistano i follower. Sono 360 mila i profili che la seguono con affetto ogni giorno.

“Red passion”, la didascalia pubblicata dalla conduttrice. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei fan. Intanto nelle storie di Instagram condivide il suo profilo di Micolet. Si tratta di una piattaforma in cui è possibile vendere capi. Monica condivide il suo armadio. Innumerevoli i capi in vendita. Da modelli più sportivi a vestiti più eleganti.

Monica Bertini, tra bellezza e talento: una carriera nel giornalismo sportivo

Classe 1983, la Bertini è attivissima su Instagram e non solo. La conduttrice cura anche il profilo Facebook e Twitter. Ogni giorno posta scatti di vita personale e professionale. Monica è conduttrice e giornalista. In particolare è specializzata nel ramo dello sport. Dopo la laurea in Scienze della comunicazione e spettacolo allo IULM di Milano, prosegue gli studi con un master in giornalismo sportivo. Partita da trasmissioni locali di Parma, la sua città natale, è emersa a seguito della collaborazione a SportItalia. Poi passa a Sky Sport 24 e di seguito a Mediaset. In molti programmi sportivi inoltre ricopre il ruolo di opinionista.

Monica è molto apprezzata dal pubblico sia per la sua bellezza che per il suo talento. Per quanto riguarda la vita sentimentale è legata a Giovanni La Camera, centrocampista del Como. Una relazione nata sui social destinata a evolvere in un grande amore. Per la Bertini il marito è una figura fondamentale.

In diverse occasioni ha ribadito come spesso la aiuta nel suo lavoro fornendoli suggerimenti e diversi punti di vista sul mondo del calcio.