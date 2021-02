Monica Bertini infiamma Instagram: il lato A fa girare la testa – FOTO

La bellissima giornalista Monica Bertini infiamma Instagram con uno scatto che ne ritrae tutta la sensualità: pazzesca

Monica Bertini, volto femminile del giornalismo sportivo tra i più noti e apprezzati, è anche sempre più seguita su Instagram, dove vanta 360 mila followers. Bellezza squisitamente mediterranea, oltre alle doti televisive che dimostra, vanta un’immagine stupefacente. Carnagione olivastra, occhi profondi e corpo formoso, i fan la adorano e ammirano negli scatti che posta, come l’ultimo che ha infiammato Instagram.

Monica Bertini, lo scatto che lascia senza parole

La giornalista sportiva ha una carriera davvero onorevole alle spalle. Nativa di Parma, si laurea a Milano alla facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, e capisce che la sua strada è il giornalismo. Appassionata di sport, decide di conseguire il master in giornalismo sportivo, titolo che le permette di accedere a televisioni e radio locali. Si fa notare per la competenza dimostrata e riesce a ricoprire il ruolo di giornalista sportiva nelle piattaforme e reti più importanti.

Passa da Sky Sport dove conduce il telegiornale sportivo Sky Sport24, a Mediaset Premium su Premium Sport, ma presenta anche sui principali canali Mediaset, come in Serie A Live, di cui è anche autrice. Ricopre inoltre il ruolo di opinionista in svariati programmi sportivi, riscuotendo molto successo. La sua carta vincente è la professionalità, ma resta innegabile la bellezza che incanta puntualmente lo spettatore.

Molto attiva anche su Instagram, non manca di deliziare i fan con qualche scatto dove emerge tutta la sua capacità attrattiva. L’ultimo è davvero stupefacente e ritrae la sua prorompente sensualità. Lunghi capelli scuri con riflessi cioccolato, la pelle scura e luminosa, gli occhi intensi sottolineati dalla matita, il rossetto rosa che evidenzia le labbra: un quadro immersivo.

Indossa una blusa con scollo Bardot e maniche a sbuffo che esibisce il generoso décolleté con un’eleganza sublime. Esplosione di bellezza mediterranea davvero incantevole, che si conquista in poco tempo 16 mila like.