Elena Santarelli, poker di FOTO sulla spiaggia: lei sorride e i fan si illuminano d’immenso

Elena Santarelli mostra ai fan sui social come ha trascorso la sua domenica e fa immediatamente il pieno di commenti entusiasti

Elena Santarelli stavolta cala il poker e vince tutto. Le sue foto in cui racconta ai follower di Instagram come è trascorsa la sua domenica di relax riescono a far saltare il banco dei social. La bella showgirl infatti negli scatti si mostra semplicemente raggiante e sfoggia un grande e contagioso sorriso. Proprio attraverso il famoso social network i fan hanno potuto apprendere che la Santarelli si trova infatti su un’incantevole spiaggia, al momento poco affollata, del litorale romano. L’outfit scelto è perfetto per una giornata al mare in un’anteprima di primavera che regala febbraio. Elena infatti indossa un paio di jeans e un cardigan di lana che la protegge dalle temperature non ancora estive. Gli incantevoli occhi chiari sono protetti da degli occhiali da sole mentre i capelli si lasciano muovere dal vento.

I momenti difficili nella vita di Elena Santarelli

Elena Santarelli è uno dei volti più amati e noti della tv italiana apprezzata e famosa soprattutto per il suo splendido sorriso. Eppure la bella showgirl ha attraversato nella sua vita momenti davvero difficili a causa della malattia che ha colpito il suo piccolo Giacomo. Il bambino che oggi ha 11 anni è nato nel 2009 dall’amore di Elena con l’ex calciatore Nicola Corradi. Il piccolo ha infatti dovuto lottare per diverso tempo con un tumore dovendosi sottoporre ad importanti terapie difficili da affrontare specialmente a quell’età. Un dramma che ha colpito, com’è logico immaginare, tutta la famiglia di Elena che però da vera mamma è riuscita a non far perdere mai il sorriso ai suoi figli.

Giacomo è infatti il fratello maggiore di Greta Lucia nata nel 2016. Fortunatamente la stessa Santarelli qualche tempo fa ha potuto avere la gioia di comunicare ufficialmente che suo figlio dopo anni di battaglia è riuscito a sconfiggere definitivamente la malattia.