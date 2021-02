Elisabetta Gregoraci, la domenica si fa bollente, bellezza mozzafiato sulla neve – FOTO

Elisabetta Gregoraci, regina di Instagram, ha condiviso uno scatto della giornata trascorsa sulla neve: la domenica si fa bollente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

E’ la regina di Instagram, con oltre 1,7 milioni di followers, e le sue foto registrano sempre il boom di likes. La splendida Elisabetta Gregoraci, quest’oggi, si è concessa una giornata di relax a Cortina, non mancando di documentare il tutto attraverso Instagram stories e scatti. Nell’ultimo post apparso nel suo account, l’ex gieffina è sdraiata sulla neve, ed il look esibito non poteva non catturare le attenzioni degli utenti. Il jeans attillato ed il maglione a strisce, nella loro semplicità, esaltano in modo impeccabile le curve di Elisabetta, che appare radiosa. Lontana persino dal suo Flavio Briatore, la showgirl non sembra affatto dispiaciuta. Al contrario, la bella calabrese è più sorridente che mai.

Elisabetta Gregoraci, il faccia a faccia con Giulia Salemi: “Basta con questa storia”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Lo scorso venerdì, durante la puntata del Grande Fratello Vip, il pubblico ha potuto assistere all’atteso faccia a faccia fra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Le due, che si sono contese le attenzioni di Pierpaolo Pretelli, sembrano aver deposto l’ascia di guerra, nonostante Alfonso Signorini non manchi mai di metterle l’una contro l’altra. Non appena la concorrente eliminata ha raggiunto lo studio, alla Gregoraci è stato immediatamente chiesto che cosa pensasse della chiacchierata coppia.

“Fino alla fine, ma anche basta! Mi mettete sempre in mezzo“, ha risposto prontamente la showgirl, stanca di intervenire in merito alla coppia. “La nostra amicizia è qualcosa di diverso rispetto al loro rapporto“, ha ribadito Elisabetta, alludendo al legame costruito con Pretelli. Stando alle sue parole, oramai, non vi sono più speranze per lei ed il modello, se non quella di mantenere l’amicizia speciale creatasi al Gf.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

I fan più accaniti dei “Gregorelli”, tuttavia, non mollano la presa. C’è infatti chi, fra il pubblico, è ancora convinto del fatto che Pierpaolo, in realtà, non abbia fatto altro che sostituire Elisabetta con Giulia. E gli occhi dell’ex velino, nel momento in cui incontrano quelli della showgirl, confermerebbero soltanto il tutto.

