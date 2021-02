Gf Vip, Pierpaolo Pretelli getta la spugna: “Non ce la faccio più”

Al Gf Vip, Pierpaolo Pretelli sembra intenzionato ad abbandonare la casa. Dopo l’uscita di Giulia Salemi, l’avventura nel reality ha preso tutt’altra piega per il modello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Pierpaolo Pretelli, finalista del Grande Fratello Vip, non ha reagito bene all’eliminazione di Giulia Salemi. Quest’ultima, nel corso della puntata di venerdì, è uscita dopo aver perso il ballottaggio con Stefania Orlando: 47% di voti alla fidanzata di Pretelli, ed i restanti alla showgirl. L’ex velino, che ha dovuto fare i conti con la perdita della sua amata, si era detto consapevole del fatto che, a separarli, sarebbero stati solamente dieci giorni. Tuttavia, nelle ultime ore, i buoni propositi hanno lasciato spazio ad una profonda tristezza. Pierpaolo, che si isola spesso dal resto del gruppo, non sembra più avere la forza di continuare.

Pierpaolo Pretelli, il crollo dopo l’uscita di Giulia: “Non ce la faccio più”

Le recenti immagini che provengono dalla diretta del Gf mostrano un Pierpaolo affranto e solo. Da quando, lo scorso venerdì, la bella Giulia Salemi ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, il modello sembra inconsolabile. Pochi istanti prima dell’eliminazione della sua amata, Pretelli aveva anche conosciuto il padre di lei, ricevendo da quest’ultimo lodi e apprezzamenti.

Sempre più in disparte rispetto al resto del gruppo, l’ex velino si è lasciato cadere sul divano, in preda allo sconforto più totale. “Non ce la faccio più a stare qua“, ha detto il concorrente, che tuttavia si è già guadagnato la finale. I followers, che lo seguono da ben 5 mesi, sono alquanto preoccupati per lui: temono infatti che Pierpaolo abbandoni la casa prima della finalissima, prevista per lunedì 1 marzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

La stessa Giulia, una volta uscita dalla casa, aveva cercato di consolare il suo fidanzato. “Manca pochissimo, devi vincere“, lo aveva incitato la Salemi, convincendolo a resistere. Ma trascorrere intere giornate senza la propria metà, per Pierpaolo, sembra davvero dura: riuscirà a proseguire il proprio percorso?

