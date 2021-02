Laura Torrisi, dopo Pieraccioni arriva il flirt inaspettato

Laura Torrisi. La bellissima attrice siciliana, archiviata da tempo la storia con Leonardo Pieraccioni, ha un nuovo amore: di chi si tratta

Classe 1979, di origine siciliana ma con la città di Prato nel cuore, Laura Torrisi è un’attrice ricca di fascino e di talento. Deve l’avvio della sua carriera a dei celebri personaggi toscani: il primo è il regista Francesco Nuti, per il quale recita nel film Il Signor Quindici Palle. Successivamente la ritroviamo nella pellicola Lucignolo dell’esuberante Massimo Ceccherini.

Diviene molto popolare nel 2006, grazie alla sua partecipazione come concorrente durante la sesta edizione del reality Grande Fratello. L’anno seguente, un altro uomo toscano le cambierà per sempre la vita. Stiamo parlando del celebre Leonardo Pieraccioni, regista dal tocco d’oro, che la sceglie come protagonista del film Una moglie bellissima. I due intrecciano una relazione che li porterà a diventare genitori nel 2010 di una bambina, Martina. Nel 2014 si dicono addio in maniera pacifica e consensuale. Nel 2017 si fidanza con il pilota automobilistico Luca Betti. Trapelano adesso nuove voci su un nuovo amore con un personaggio molto in vista. Di chi si tratta?

Laura Torrisi: il flirt con un cantante che vedremo a Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Indiscrezioni parlano di un presunto flirt tra l’attrice Laura Torrisi e il cantante cosentino Aiello. Lo vedremo gareggiare prossimamente nella futura edizione del Festival di Sanremo nella sezione Big con un brano dal titolo Ora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A I E L L O (@_aiello__)

Ospite del salotto televisivo del sabato pomeriggio di Canale 5, Verissimo, si è però definito single ai microfoni di Silvia Toffanin. Voglia di mantenere il riserbo o la sua storia con Laura Torrisi è solo un abbaglio dei paparazzi? Aiello ha dichiarato di avere due grandi amori: la sua mamma e il nipotino Emilio. “Amo i bambini, Emilio è una gioia, è una delle persone più importanti della mia vita”. Al momento però non ha intenzione di diventare papà.