Samantha De Grenet tutta leopardata: che schianto! Il messaggio per i fan – FOTO

Samantha De Grenet. La showgirl sta per concludere la sua avventura al Grande Fratello Vip. Stupende le immagini su Instagram

La puntata del Grande Fratello Vip del 19 febbraio scorso ha visto l’eliminazione di Giulia Salemi, sconfitta al televoto contro Stefania Orlando. Il popolare reality ha iniziato la messa in onda dell’attuale edizione il 14 settembre scorso. Dopo oltre 5 mesi di agguerrita competizione, chiuderà i battenti il 1° marzo 2021.

Tutti i vip in gara stanno sentendo il peso della clausura così tanto prolungata. In nomination nelle battute finali, poiché hanno ricevuto più voti dagli altri concorrenti, sono finiti Stefania Orlando (nuovamente), Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Quest’ultima sembra essere agguerritissima, sebbene il suo percorso sia stato più breve, poiché è entrata nella casa soltanto all’ 89° giorno. Il management della showgirl continua a pubblicare scatti meravigliosi a favore dei suoi follower che attendono costantemente aggiornamenti.

Samantha De Grenet a un passo dal traguardo

Sul profilo Instagram di Samantha De Grenet è stata pubblicata una foto ritoccata che porta con sé un bel messaggio. La show girl è ritratta in tutta la sua bellezza, con un abitino attillato, stile animalier, cappelli ricci e vaporosi e un sorriso sincero. In mano ha un bigliettino su cui qualcuno ha applicato un messaggio non scritto direttamente dalla De Grenet in persona ma che sicuramente condivide: “Salviamo Samantha. Grazie a tutti”. In didascalia si leggono le seguenti parole: “Manca davvero poco alla finale, non arrendiamoci proprio ora. Continuano a sostenere Samantha in questa nuova sfida… forza, forza,forza…”

Sarebbe un peccato vedere l’eliminazione della propria beniamina per tutti i fan che la seguono giornalmente tramite le dirette offerte da Mediaset durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Pioggia di emoji a forma di cuore rosso e tanti commenti di sostegno provengono dai follower. Siamo sicuri che Alfonso Signorini e la sua crew prepareranno uno spettacolo da ricordare per questi ultimi stralci di un’edizione di cui si parlerà a lungo, anche per le ansie da Covid, i colpi di scena, gli scivoloni politicamente scorretti e molto molto altro.