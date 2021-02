La Bertini appare bellissima su Instagram in un primo piano dove spicca il lato A della bella conduttrice, fa concorrenza alla Rossi e la Leotta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

La conduttrice a Sport Mediaset, Monica Bertini appare bellissima e sensuale su Instagram. Vuole competere con le rivali sul campo, Giorgia Rossi e Diletta Leotta. Tutte e tre nell’ambito dello sport e conduttrici, si sfidano a suon si selfie, chi sarà la più amata dal pubblico? Sicuramente la scelta è ardua, sono tutte e tre splendide e brave nel loro lavoro anche se in ruoli diversi.

LEGGI ANCHE>>>GF Vip, Francesco Oppini e l’insulto estetico da Guenda Goria: bufera social

Monica Bertini vita privata e carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Le Donatella , Silvia e Giulia in un 1-2-3-4 da urlo. Qual è il miglior outfit – VIDEO

Classe 1983, Monica Bertini è una giornalista specializzata nel settore sportivo. Ha infatti lavorato prima in televisioni locali, poi a Sportitalia, Sky e Mediaset. Nata e cresciuta a Parma dove ha frequentato il liceo linguistico. Si trasferisce a Milano per frequentare l’Università IULM dove si laurea in Scienza della comunicazione e dello spettacolo. Successivamente frequenta un Master in giornalismo sportivo televisivo che la porta a lavorare inizialmente in ambito locale per é Tv, Radio e Tv Parma.

Diventa poi giornalista pubblicista. Arriva la prima grande opportunità con Sporitalia che la ingaggia prima come conduttrice del telegiornale Sportitalia 24 e poi dei programmi sul campionato Serie B e programmi sull’attualità calcistica e il calciomercato. Si trasferisce poi a Sky Sport e conduce il telegiornale di Sky Sport24. Nel 2016 approda in Mediaset con Premium Sport e Italia 1, conduce anche Seria A Live di cui è autrice. Diventa poi conduttrice del tg sportivo Spot Mediaset.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Oltre a vederla qui, la Bertini ogni giovedì sera insieme ad altre due colleghe fanno delle live sulla piattaforma Twitch dove ci saranno consigli sul fantacalcio e ci sono anche ospiti. Insomma per le il calcio è una vera passione, e anche quando non è in Sport Mediaset, trova il modo di parlarne ancora al pubblico.